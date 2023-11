Reims - PSG: Will Still séduit par Donnarumma

L’entraîneur du Stade de Reims, Will Still, a encensé Gianluigi Donnarumma après sa défaite contre le PSG ce samedi.

Le Stade de Reims a courbé l’échine ce samedi face au Paris Saint-Germain à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1 (0-3). Très entreprenants dans le match, les Rémois n’auront jamais réussi à faire trembler les filets de Gianluigi Donnarumma, auteur d’une prestation de haute volée. Le coach champenois, Will Still, est même tombé sous le charme du gardien italien.

Will Still encense Donnarumma

Gianluigi Donnarumma a écœuré les joueurs de Reims ce soir. Le gardien italien a été phénoménal en s’interposant notamment sur plusieurs occasions rémoises. Après la rencontre, l’entraîneur du Stade de Reims, Will Still, très fair-play, a encensé l’ancien gardien de l’AC Milan. « Donnarumma, c’est une machine de guerre, le meilleur gardien du monde », déclare le technicien belge au micro de Prime Video.

Will Still félicite son équipe

Will Still est ensuite revenu sur la prestation de ses joueurs après avoir adoubé Donnarumma. Le technicien champenois est fier de son équipe, qui ne pouvait pas grand-chose face à un club plus fort. « Je suis incroyablement fier du Stade de Reims ce soir, je suis très content de ce qu’on a pu montrer. Mais quand il y a de la qualité en face, il n’y a pas grand-chose qu’on puisse faire. Félicitations à eux, ils marquent sur un premier but incroyable et deux transitions où on n’est pas tout à fait attentifs. On fait 19 tirs, je suis vraiment satisfait du contenu », ajoute Will Still. Défait par le Paris Saint-Germain ce samedi, le Stade de Reims (20 pts) maintient sa quatrième place au classement provisoire de la Ligue 1. Quant au club francilien (27 pts), il est sûr de rester à la première place du championnat jusqu’au retour de la trêve internationale.