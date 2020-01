Reims-PSG - Navas d’entrée, Icardi sur le banc

Pour le match face à Reims en Coupe de la Ligue, Thomas Tuchel a choisi de se passer des services de Mauro Icardi.

Le PSG va tenter ce mercredi de valider son billet pour la finale de la (21h). Les Franciliens se mesurent à Reims au Stade Auguste Delaune. Pour cette mission, Thomas Tuchel a choisi de faire appel à une équipe compétitive mais légèrement remaniée. Mauro Icardi laisse notamment sa place en attaque à Julian Draxler.

L’attaquant argentin, qui n’a plus marqué depuis trois matches, a donc été laissé au repos pour ce rendez-vous. Il démarrera sur le banc. Malgré son absence, le système reste inchangé puisque l’équipe francilienne se produira une nouvelle fois en 4-4-2. Mbappé sera donc accompagné par l’ancien joueur de Wolfsburg en attaque.

Sur les côtés, on retrouvera Neymar et Pablo Sarabia. Ce dernier a été préféré à son compatriote Angel Di Maria. Dans l’entrejeu, Marco Verratti est associé à Leandro Paredes. Derrière, Diallo et Meunier occuperont les côtés, tandis que la charnière est composée de Marquinhos et Kimpembe. Enfin, dans les buts, c’est Keylor Navas qui a été titularisé. Tuchel a certainement jugé que le rendez-vous était trop important pour faire jouer le remplaçant Sergio Rico.

Le onze de départ du PSG : Navas - Meunier, Kimpembe, Marquinhos, Diallo - Verratti, Paredes, Sarabia, Neymar - Mbappé, Draxler.