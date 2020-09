Reims-PSG : Mauro Icardi doit chasser les doutes

Recruté définitivement par le PSG, Mauro Icardi traverse malgré tout une phase difficile. L'Argentin n'a plus marqué depuis le mois de février.

Mauro Icardi se cherche encore. De retour sur les terrains après avoir contracté le Covid-19 à la sortie du Final 8 de la , l'Argentin a disputé les deux derniers matches du PSG, contre Metz (1-0) et l'OGC Nice (3-0). Deux rencontres qui ne lui ont pas permis de retrouver le chemin des filets. Le temps commence d'ailleurs à être long pour Icardi, qui n'a plus marqué depuis le 29 février. C'était contre (victoire 4-0). Une éternité pour l'attaquant de 27 ans, qui s'est engagé pour quatre saisons au mois de juin après que l'option d'achat de 50 millions d'euros a été levée auprès de l' .

Il est évident que Mauro Icardi doit chasser les doutes qui le guettent depuis le début de l'année 2020. Peut-être ce dimanche à Reims (21 h). Car même si son bilan de la saison dernière fut convaincant (20 buts en 34 matches), il apparaît comme un léger trompe l'œil, tant les derniers mois ont été difficiles pour l'ancien Intériste.

Tuchel : "J'ai confiance pour que cela revienne"

Attaquant de surface, capable d'aider le collectif, Mauro Icardi a besoin de ballons pour s'illustrer. Mais son sens du but laisse surtout à désirer en ce moment. Son état physique également. Des détails peu valorisants qui ont animé ses piètres performances contre l' Bergame (2-1) en quart de finale de C1, face à Saint-Etienne en finale de et l'OL en . Autant de matches ayant abouti à des prestations fantomatiques de sa part.

Thomas Tuchel n'avait pas hésité à le laisser sur le banc des remplaçants pour la demie et la finale de la Ligue des champions, face à Leipzig et au . Il se veut tout de même optimiste pour son joueur. "Les grands buteurs sont des gars sensitifs, rappelle le coach parisien. Mauro joue à un poste important où on attend qu'il marque toujours. Il traverse une phase difficile, mais le contexte est aussi particulier, après le Covid. La seule chose à faire pour lui, c'est de rester calme et de continuer à travailler. Il manque un petit peu de confiance, mais je ne peux pas le lui donner par un simple discours ou des exercices sur le terrain. Il faut qu'il marque, et pour ça on doit créer des occasions pour lui. Il a fait une bonne semaine et j'ai confiance pour que tout cela revienne."

Avec les départs d'Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting, et en attendant la clôture du mercato le 5 octobre, le natif de Rosario se retrouve sans réel concurrent devant, excepté peut-être Kylian Mbappé. L'heure est venue de montrer qu'il peut être le buteur régulier et fiable du .