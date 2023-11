Reims - PSG : Diffusion Tv et en clair, streaming et compos probables

Diffusion Tv et en clair, streaming et compos probables... Tout savoir sur Reims - PSG

Localisé dans le top 5 de la Ligue 1 depuis trois journées, le Stade de Reims (4e) défie le Paris Saint-Germain ce samedi 11 novembre au stade Auguste-Delaune. Le club francilien, actuel 2e du championnat se déplace en Champagne quatre jours après la défaite contre Milan à San Siro (2-1). Les Rouge et Blanc, eux, restent sur deux victoires d’affilée en Ligue 1 et sont invaincus depuis le match perdu contre Monaco.

Blessés et absents :

Marco Asensio est toujours blessé au pied. Kimpembe, Nuno Mendes, Keylor Navas, Danilo Pereira et Sergio Rico sont également absents pour cause de blessures. Achraf Hakimi et Randal Kolo Muani seront suspendus.

Au PSG,

En face, Ibrahim Diakité, Marshall Munetsi et Keito Nakamura sont blessés et seront indisponibles pour la rencontre face au PSG. Teddy Teuma est suspendu.

Où voir le match

Le coup d’envoi de Stade de Reims – PSG sera donné à 17h. La rencontre sera diffusée sur Prime Video avec le pass Ligue 1.

Les compos probables

Reims : Diouf - Agbadou, Okumu, Abdelhamid - Foket, Richardson, Matusiwa, Wilson-Esbrand - Ito, O. Diakité, Daramy

PSG : Donnarumma - Mukiele, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Ramos, Mbappé