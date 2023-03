Reims - OM : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Reims - Marseille : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Will Still a trouvé la formule magique à Reims. C'est un match très intéressant qui attend les fans de Ligue pour la clôture de la 28ème journée du championnat. D'un côté, le Reims de Will Still, invaincu depuis dix-neuf matches en Ligue 1, de l'autre, l'OM d'Igor Tudor, deuxième du classement, en chasse du PSG et désireux de conforter sa place sur le podium.

C'est un choc entre deux équipes en forme, bien que Marseille n'ait pas remporté son dernier match face à Strasbourg. Au vu de sa dynamique depuis la reprise, Reims, actuellement huitième de Ligue 1, qui jouait le maintien lors de la nomination de Will Still, peut se prendre à rêver d'une qualification européenne en fin de saison en poursuivant sur ce rythme.

Porté par un énorme Folarin Balogun, Reims va vouloir jouer un vilain tour à l'OM, mais les Phocéens sont la meilleure équipe à l'extérieur en championnat et ont toutes les cartes en main pour faire tomber Will Still pour la première fois en Ligue 1.

Stade de Reims vs Olympique Marseille date et horaire du coup d'envoi

Match: Reims vs OM Date: 19 Mars 2023 Coup d'envoi: 20h45 (heure française) Lieu: Auguste-Delaune

Sur quelle chaine et quelle diffusion streaming pour le match Reims - OM

En France, c'est le diffuseur officiel Prime Vidéo qui retransmettra le match sur sa chaîne dédié au football. Et, vous pourrez aussi regarder le match en streaming, via la plateforme décidée du groupe, Prime Vidéo.

Pays Chaîne Streaming France Prime Vidéo Prime Vidéo Afrique Canal + Afrique IPTV

Les blessés et absents de Reims et de l'OM :

Deux absents pour Will Still, Noah Holm et Myziane Maolida sont blessés et absents pour la réception de Marseille.

A l'OM, Igor Tudor devra faire sans Leonardo Balerdi, exclu face à Strasbourg, suspendu deux matches. L'entraîneur de l'OM sera également privé d'Amine Harit, Sead Kolasinac et Pedro Ruiz, blessés.

Les compositions probables de Reims - OM

Reims : Diouf - Foket, Keita, Abdelhamid, De Smet - Matusiwa, Lopy - Ito, Munetsi, Flips - Balogun.

OM : Lopez - Mbemba, Bailly, Gigot - Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares - Under, Malinoskyi - Alexis Sanchez.