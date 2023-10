Reims – Monaco (1-3) : Les Rouge et Blanc reprennent la tête de la Ligue 1

En déplacement à Reims ce samedi à l’occasion de la 8éme journée de Ligue 1, l’AS Monaco s’est imposé (1-3).

Après sa belle victoire contre Marseille (3-2) lors de la 7éme journée de Ligue 1, Monaco a enchaîné ce samedi par une nouvelle victoire (1-3) contre Reims.

Monaco brille

Teuma frappe ce corner à droite de son pied gauche et envoie le ballon devant la cage de Köhn qui doit le détourner du poing. Reims insiste sur la gauche et Monaco doit résister (6e).Le très bon pressing champenois pose maintenant des problèmes aux visiteurs. Ito lance un contre sur la droite après une bonne récupération mais fait surtout faute sur Jakobs dans la surface adverse (7e).

Première belle occasion pour Reims qui attaque sur la gauche avec Teuma. Nakamura est servi à gauche de la surface adverse mais perd son duel face au portier, sorti pour fermer l'angle puis qui obtient la sortie de but !(11e).

L'article continue ci-dessous

Reims pousse et De Smet profite d'un centre en retrait rasant venu de la droite pour reprendre dans la course de 20 mètres dans l'axe. Le ballon part de peu au-dessus de la cible (15e).Munetsi, Daramy et leurs partenaires reviennent à la charge avec un centre que Nakamura ne parvient pourtant pas à bien reprendre de la tête. De Smet récupère le ballon sur la gauche puis Ito obtient encore le corner à droite (32e).

Jakobs lance les hostilités

Monaco trouva la faille ! Son piston gauche ouvre le score d'une petit reprise croisée du gauche au second poteau sur un centre dévié de Diatta, bien lancé par Ben Yedder à droite de la zone de vérité (0-1,42e). Reims a craqué mais repart tout de suite à l'attaque dans le sillage du bouillant Ito. Diakité centre ensuite sur la droite. Le ballon finit dans les gants de Köhn (44e).L'Américain crucifie son ancienne équipe dès la reprise ! Décalé à droite de la surface adverse par Fofana, Balogun place une frappe croisée du droit qui est déviée par Abdelhamid et trompe Diouf (0-2,46e).

L'ASM prend vite le large ! Début de seconde période tonitruant pour Monaco. Reims se livre, se découvre et Jakobs est lancé sur la gauche pour un centre que Ben Yedder reprend d'une petite tête piquée devant les six mètres et un Diouf devancé (0-3,49e).

Monaco enfonce le clou

Dominés les reimois vont réduire le score grâce à Teuma.Le Maltais transforme son penalty et relance Reims. Il prend Köhn à contre-pied (1-3,57). Toujours volontaire malgré le début de seconde période de feu de Monaco, Reims s'est relancé et continue de jouer vers l'avant en laissant des espaces dans son dos. Le public pousse ses protégés. Tout reste possible dans cette rencontre (62e). Reims se livre et Golovine peut lancer Ben Yedder en profondeur dans la surface champenoise. L'ancien Sévillan dribble joliment puis place un petit tir rasant du gauche qui passe de peu à droite de la cible ! (66e).

Minamino file à droite du camp adverse , entre dans la surface et place un tir croisé en rupture que Diouf détourne du bout des gants au-dessus de sa barre pour ne pas être lobé. Les Reimois vont mettre la pression pour revenir au score sans succès. Monaco s’impose (1-3) et reprend la tête du classement avec 17 points. Reims est 4éme avec 13 points.