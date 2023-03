Reims meilleure équipe d'Europe : l'incroyable record

Semaines après semaines, Will Still et son club de Reims enchaînent les bonnes performances et les records. Et un de plus pour les Rémois.

Le grand livre du football est rempli de belles histoires que l'on aime tant conter. Car si il est toujours satisfaisant de voir un géant du ballon rond remporter un titre, rien n'égale le goût de voir un outsider performer alors que personne ne l'attendait. Et encore plus quand derrière ce succès se cache une histoire insolite. C'est justement ce que connaît cette saison le Stade de Reims et son jeune entraîneur belge Will Still. Ce week-end, les Rémois ont encore battu un nouveau record.

Un nouveau record pour Reims et Will Still

Vainqueur 1-0 contre l'AC Ajaccio grâce à un but de Jens Cajuste dans les arrêts de jeu (90e+4), le Stade de Reims enchaîne une deuxième victoire consécutive en Ligue 1. L'équipe rémoise a désormais la plus longue série d'invincibilité active (18) des 5 grands championnats européens avec 9 victoires et 9 nuls, dont 16 depuis l'arrivée de Will Still sur son banc.

À 30 ans, Will Still est en outre le plus jeune entraîneur des grands championnats européens et s'appuie sur sa longue expérience de joueur de Football Manager. Un profil très atypique qui coûte 25.000€ d'amende à son club par match passé sur le banc puisqu'il n'a pas la licence UEFA pour arbitrer en professionnel. Cela n'empêche pas Reims d'être désormais 8ème (à 6 points seulement des places européennes) alors que le club végétait à la 15ème place lors de la prise de fonction de l'entraîneur belge.