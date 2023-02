L'incroyable record établi par Will Still en Ligue 1 après Nice – Reims

En accrochant Nice à l'Allianz Riviera, Reims a allongé sa série de bons résultats. Offrant à son entraîneur Will Still un incroyable record.

En déplacement sur le terrain de Niçois lancés sur un rythme de croisière depuis l'arrivée de Didier Digard sur leur banc, les Rémois espéraient confirmer leur probant succès à domicile contre Troyes (4-0) du week-end précédent et prolonger leur série impressionnante de résultats positifs depuis l'arrivée de Will Still à la tête de l'équipe. Avec ce nul vierge (0-0), l'entraîneur belge égale même un incroyable record en Ligue 1.

Un record qui compense les amendes

Ancien adjoint d'Oscar Garcia, Will Still assure l'intérim lorsque Reims, 15ème de Ligue 1, limoge son entraîneur. Le coach belge doit tenir jusqu'à la Coupe du monde, le temps de trouver un remplaçant à l'Espagnol. Il faut dire qu'il ne dispose de la licence pro UEFA nécessaire pour entraîneur en championnat et « force » donc son club à payer 25.000 euros d'amende par match. Mais les performances rémoises sous la férule de Still en valent bien le coup.

Lorsqu'il reprend l'équipe, Reims sort de deux matchs nuls consécutifs : à Troyes (2-2) et contre le PSG (0-0). Fan de Football Manager, de pressing et de jeu vers l'avant, l'entraîneur belge va transformer son groupe et le mener à une fabuleuse série de bons résultats : 16 matchs sans défaite en Ligue 1. Ce samedi, en partageant sur le terrain de Nice, Will Still est devenu le 2ème entraîneur de l'histoire à ne perdre aucun de ses 14 premiers matchs de Ligue 1 après Thomas Tuchel. Une performance d'autant plus impressionnante vu le standing du club.

La série impressionnante, le triomphe modeste

À l'issue de la rencontre de ce samedi, l'entraîneur belge l'a joué modeste au micro d'Amazon Prime : « 16 matches sans défaite? Non, si vous me l’aviez dit il y a trois mois, je vous aurais demandé de me frapper. Personne n’y aurait cru. C’est un hasard. Ça arrive, c’est tout. On fait peur maintenant? Tant mieux. Moi, je viens juste à l’entrainement, je leur demande de courir et ils le font. C’est les joueurs qu’il faut mettre en avant, car c’est eux qui font le plus grand du boulot. Chapeau à eux. Quant à moi, c’est cool, mais c’est assez récent. Je ne vais pas trop me prendre la tête. On va continuer. Il y a encore des matches ».

Voici, plus en détails, la série impressionnante des Rémois en Ligue 1 depuis l'arrivée de Will Still : 0-0 à Lorient, 2-1 vs Auxerre, 0-0 à Brest, 1-0 vs Nantes, 1-1 à Montpellier, 3-1 vs Rennes, 1-1 à Lille, 0-1 à Ajaccio, 0-0 vs Nice, 1-1 au PSG, 4-2 vs Lorient, 0-0 à Auxerre, 4-0 vs Troyes, 0-0 à Nice. Une série qui permet au club d'occuper la 10ème place, à 7 points des places européennes.