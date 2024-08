Reims - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Reims et Lille s’affrontent samedi pour le compte de la 1re journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La campagne 2024-2025 de Ligue 1 a pris son envol vendredi avec un duel entre Le Havre et le PSG. Samedi, quatre autres équipes entrent en lice avant les derniers matchs de la journée. Au menu de ce premier épisode de la nouvelle saison du championnat français, un non moins alléchant choc entre le Stade de Reims et le LOSC.

Reims et Lille veulent bien démarrer la saison

9e du dernier exercice de Ligue 1, Reims lance sa saison contre un gros morceau en l’occurrence, Lille. Sans Will Still, désormais entraineur du RC Lens, les Champenois veulent rester dans la première moitié de tableau avant de revoir peut-être leurs ambitions à la hausse plus tard. Pour cela, Reims devra vite oublier sa préparation estivale mitigée avec deux victoires, un nul et deux défaites. Une préparation qui a certainement permis aux Rémois d’adopter un nouveau plan d’attaque pour la saison.)

Quatrième de Ligue 1 la saison dernière, Lille a commencé la rentrée un peu plutôt. Les Dogues sortent notamment d’une qualification laborieuse en troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions contre Fenerbahçe (2-1, 1-1). En attendant les barrages, les hommes de Bruno Genesio doivent justifier leur statut face à Reims, ce samedi. Un premier match certes, mais qui pourrait être déterminant pour la fin de saison.

Horaire et lieu du match

Reims – Lille

1re journée de Ligue 1

Lieu : Stade Auguste Delaune

A 19h française

Les compos probables du match Reims - Lille

Reims : Diouf - Koudou, Agbadou, Okumu, Akieme - Atangana, Munetsi, Teuma - Ito, Diakité, Nakamura

Lille : Chevalier - Meunier, Diakité, Mandi, Gundmundsson - André, Angel Gomes - Tiago Santos, Cabella, Haraldsson - David

Sur quelle chaîne suivre le match Reims - Lille ?

La rencontre entre le Stade de Reims et le LOSC sera à suivre ce samedi 07 août 2024 à partir de 19h sur DAZN. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via les plateformes My Canal ou Amazon Prime.