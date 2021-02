Reims – Lens (1-1) : Les Lensois méritaient mieux

Dominateurs mais peu réalistes, les Lensois repartent de Reims avec le point du nul alors qu'une large victoire leur tendait les bras.

Dominer n'est pas gagner et ce Reims-Lens illustre à merveille cet adage footballistique. Bien que dominateurs tout au long de la rencontre, les hommes de Franck Haise ne sont pas parvenus à s'imposer sur la pelouse (en très mauvais état) de Reims.

Reims ouvre le score contre le cours du jeu

Entreprenants dès le début du match, les Sang et or se procuraient les premières occasions avec Fofana (tir non cadré, 7e) et Kakuta (frappe repousée par Pedrag Rajkovic, 9e).

Et contre le cours du jeu, et sur sa première occasion, Reims ouvrait le score avec beaucoup de réussite : un tir de Dia était repoussé par Leca mais arrivait sur la tête de Zeneli qui catapultait la balle au fond des filets (13e).

Lens ne se laissait pas abattre et repartait à l'attaque obtenant à nouveau une multitude d'occasions (19e, 22e, 24e). Symbole du manque de réalisme des Lensois, Doucouré trouvait la barre sur un corner (38e) puis Kakuta manquait un penalty consécutif à une faute de Konan sur Haïdara (45e).

A la pause le score était de 1-0 en faveur des locaux et une stat illustrait à la perfection la domination infructueuse des Lensois : ils avaient touché 17 ballons dans la surface adverse contre 5 aux Rémois !

L'incroyable malchance des Lensois

Mais les efforts lensois allaient enfin être récompensés lors du deuxième acte. A l'heure de jeu, Clauss faisait un joli numéro dans la surface rémoise et servait en retrait Sotoca dont la reprise croisée du pied droit ne laissait aucune chance à Rajkovic.

Cinq minutes plus tard, Sotoca remettait ça : sa frappe était repoussée sur ou derrière la ligne par Rajkovic mais Banza, en embuscade, poussait le ballon au fond des filets. 2-1 pour Lens ? Non ! Après de longues minutes de VAR, le tir de Sotoca n'avait pas franchi entièrement la ligne tandis que Banza était signalé en position de hors-jeu !

Rebelote à la 77e minute avec là encore Banza qui trompait Rajokvic mais qui était une nouvelle fois signalé hors-jeu.

Ne cessant jamais d'attaquer, Lens se procurait encore des occasions dans les derniers instants du match : Rajkovic repoussait des deux poings une tentative de Clément Michelin (89e) avant de faucher Fofana dans la surface au bout du temps additionnel (90+6e). Mais l'arbitre ne bronchait pas et sifflait la fin du match sur cette action qui fera couler beaucoup d'encre du côté lensois !



Avec ce résultat nul, Lens reste à la 6e place et totalise 37 points. De son côté, Reims est 13e avec 29 points.