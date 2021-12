Reims-ASSE (2-0) : pas d'effet Sablé pour les Verts

Humiliés par le Stade Rennais dimanche dernier (5-0) et plongés encore un petit peu plus profond dans la crise, les Stéphanois ont fait le choix de l'électrochoc. Claude Puel, manager général dont la méthode ne passait plus, a ainsi été remercié par sa direction quelques heures après le revers contre les Rouge et Noir. Chargé de lui succéder, Julien Sablé débutait son intérim par un rendez-vous sur la pelouse du Stade de Reims... Où le souffle nouveau insufflé sur l'équipe n'a pas été suffisant. Loin de là.

Il faut dire que l'ancienne gloire des Verts n'a pas été aidée par une assise défensive défaillante. Formé au club, le portier Etienne Green a vite affiché des signes de fébrilité. À la 20e minute, il s'est rendu coupable d'une faute dans sa surface de réparation sur l'attaquant rémois Hugo Ekitiké.

Les Verts tendent le bâton

Pierre Gaillouste, l'arbitre de la rencontre n'a pas hésité : pénalty pour les locaux. Celui-ci a été transformé en force par El-Bilal Touré. Sommés de réagir suite à cette ouverture du score, les Stéphanois se sont enlisés dans une nervosité coupable. Parfaite illustration des lacunes mentales de l'équipe du Forez, le carton rouge reçu par le Gabonais Denis Bouanga pour un geste d'humeur (45e).

Menés au score et réduits à 10, les hommes de Julien Sablé n'ont jamais été en mesure de revenir dans la partie. Au retour des vestiaires, se sont même les pensionnaires du stade Auguste-Delaune qui se sont montrés les plus entreprenants. Face à leurs supporters, les hommes d'Oscar Garcia se toutefois sont procurés de rares situations, manquées par El-Bilal Touré (50e, 63e). Finalement, c'est en toute fin de rencontre que Reims a doublé la mise, enfonçant encore un peu plus les Verts (89e).

Nathanaël Mbuku, discret jusque-là, a mis fin aux derniers espoirs des visiteurs, lesquels n'ont pas cadré le moindre tir du match... Révélateur des maux qui gangrènent l'ASSE. Claude Puel parti, la route pour obtenir le maintien s'annonce résolument de plus en plus sinueuse. Crise.