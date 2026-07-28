Le Marocain Walid Regragui est revenu sur les principales étapes qui ont façonné sa personnalité d'entraîneur, en passant en revue les différences fondamentales entre ses expériences avec le FUS Rabat et le Wydad Athletic Club, tout en soulignant que chaque club possède sa propre philosophie qui impose à l'entraîneur une manière de travailler et de gérer l'équipe différente.

Regragui a expliqué que ses années avec le FUS lui ont offert une occasion idéale d'expérimenter et de progresser, tandis que son expérience avec le Wydad lui a imposé une mentalité de victoire rapide et l'a confronté à la pression de la concurrence sur toutes les compétitions.

Regragui a déclaré, dans des propos rapportés par le site marocain «Botola», que le FUS Rabat a représenté un véritable laboratoire pour lui au début de son parcours d'entraîneur.

Il a précisé : « Le FUS a été un laboratoire pour moi, car j'ai pu expérimenter plusieurs systèmes tactiques, comme le 4-4-2, le 4-3-3 et la défense à cinq joueurs. De plus, nous vendions un certain nombre de joueurs à la fin de chaque saison, ce qui nous obligeait à reconstruire l'équipe en permanence. »

Il a ajouté que ces conditions lui avaient laissé le temps nécessaire pour grandir et évoluer, déclarant : « C'est pour cette raison que je suis resté six ans au FUS, parce que je travaillais dans le calme et que je progressais en tant qu'entraîneur. Nous avons finalement réussi à remporter le titre du championnat pour la première fois de l'histoire du club, un exploit qui restera gravé dans ma mémoire. »

La victoire d'abord, sans temps pour attendre

À propos de son expérience avec le Wydad, Regragui a affirmé que la nature du travail était totalement différente de celle du FUS, en raison de l'ampleur des attentes et de la pression du public.

Il a déclaré : « La grande différence entre le FUS et le Wydad, c'est que le premier vous laisse le temps de construire, tandis qu'au Wydad vous devez gagner et proposer une bonne performance chaque semaine, car l'ampleur des exigences et des pressions est bien plus grande. »

Il a ajouté : « Au Wydad, j'ai appris à gagner rapidement, car j'ai senti après trois mois seulement que les choses pouvaient devenir compliquées si nous n'obtenions pas de résultats, et je devais m'adapter rapidement à la mentalité d'un club qui n'accepte que les victoires. »

Regragui a affirmé que la période passée avec le Wydad figure parmi les étapes les plus marquantes de sa carrière d'entraîneur, faisant référence aux titres qu'il a remportés avec l'équipe.

Il a déclaré : « Nous avons réussi à remporter le titre du championnat et nous avons ramené le Wydad à deux titres consécutifs après une absence de trente ans. Nous avons également remporté la Ligue des champions d'Afrique et atteint la finale de la Coupe du Trône. Ce fut peut-être l'une des meilleures saisons de l'histoire du club. »

Le secret de la réussite : comprendre l'identité de chaque club

Regragui a conclu ses propos en insistant sur le fait que la réussite de tout entraîneur est liée à sa capacité à saisir l'identité du club dans lequel il travaille et à s'adapter à sa culture et à ses exigences.

Il a déclaré : « L'entraîneur doit s'adapter au club qu'il dirige, car chaque équipe a son histoire, sa personnalité et ses propres exigences. C'est ce que j'ai appris au cours de ma carrière. »