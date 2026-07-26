Regragui dans le viseur d'une sélection arabe : son avenir ne tient qu'à un fil

La scène footballistique irakienne vit une grande phase d'attente dans l'espoir de connaître la prochaine décision de la Fédération de football concernant le dossier de l'encadrement technique de la sélection nationale, notamment à l'approche de la fin du contrat de l'entraîneur australien Graham Arnold, prévue à la fin du mois en cours.

Au cœur de cette incertitude, le nom de l'entraîneur marocain Walid Regragui s'impose comme l'un des plus sérieux sur la table des responsables irakiens, dans le cas où il serait impossible de parvenir à une formule d'accord définitive garantissant le maintien du technicien australien.

Regragui : l'option privilégiée

Selon la chaîne sportive irakienne « Al-Rabiaa », la Fédération irakienne place Regragui en tête des candidats pour prendre en charge la responsabilité technique, compte tenu de son riche parcours d'entraîneur et de sa vaste expérience sur le plan international, sans oublier son empreinte exceptionnelle dans l'histoire du football marocain et arabe.

Cette orientation repose sur le grand exploit réalisé par Regragui lorsqu'il a conduit la sélection marocaine en demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, dans une épopée footballistique immortelle qui a ancré son nom parmi les grands entraîneurs mondiaux.

Les négociations avec Arnold restent prioritaires

Toutefois, toute démarche officielle en direction de négociations avec Regragui demeure conditionnée par l'issue des discussions actuellement en cours avec Arnold, la direction du football irakien accordant la priorité à la clôture de ce dossier en premier lieu, que ce soit par une prolongation ou par une séparation.

Des réunions intensives se tiennent actuellement entre les responsables irakiens, Arnold et son agent, afin de parvenir à des ententes garantissant la poursuite de la collaboration, en particulier après sa réussite à conduire la sélection vers une qualification pour la phase finale de la Coupe du monde depuis sa prise de fonction en mai 2025.

Pour trancher ce dossier, la Fédération a constitué une commission spéciale présidée par Younis Mahmoud, comprenant les vice-présidents Sarmad Abdul-Ilah et Mohammed Nasser, chargée de rendre la décision finale avant l'expiration du contrat.

Regragui disponible pour une nouvelle expérience

De son côté, Regragui est devenu disponible pour se lancer dans une nouvelle expérience depuis la fin de son contrat avec la sélection marocaine en mars 2026, après une étape riche en réalisations, couronnée par une qualification en demi-finale du Mondial et clôturée par la Coupe d'Afrique des nations 2025.

Malgré la forte présence médiatique de son nom, la Fédération irakienne n'a ouvert jusqu'à présent aucune négociation officielle avec lui, ce qui signifie que le dossier en est encore à la phase d'évaluation, en attendant la décision finale sur l'avenir d'Arnold au cours des prochains jours.