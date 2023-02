"Règne par la terreur", "Monarchie" : Laure Boulleau et Jessica Houara dénoncent la méthode Diacre en équipe de France

Laure Boulleau et Jessica Houara ont fait des révélations sur la méthode Diacre pour diriger les Bleues.

A cinq mois de la Coupe du monde féminine 2023, l'équipe de France féminine est en plein crise. Cinq joueuses (Wendie Renard, Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto, Perle Morroni, Griedge Mbock) ont annoncé qu'elles ne joueraient plus en équipe de France tant que Corinne Diacre et son staff resteraient en poste.

Anciennes joueuses de l'équipe de France, Jessica Houara et Laure Boulleau ont expliqué dans l'émission Canal Football Club diffusée ce dimanche 26 février 2023 comment fonctionnait Corinne Diacre pour diriger les Bleues.

Houara dénonce le management de Diacre

« Ce que je reproche à Corinne Diacre ? Déjà, la non-communication. C'est la deuxième capitaine sous l'ère Corinne Diacre qui se plaint ouvertement. Le manque de travail quand on voit le staff de Corinne Diacre. C'est juste un fait : elle a comme adjoints un entraîneur des gardiens et un préparateur physique. Dans n'importe quelle sélection, à l'heure actuelle, un staff ce n'est pas ça, il y a beaucoup plus de monde », a confié Jessica Houara.

« Tactiquement, les joueuses se plaignent des séances vidéo qui ne sont pas assez précises. C'est un règne par la terreur et ça c'est compliqué. Quand on arrive en équipe de France c'est une bouffée d'oxygène et là, ce n'est pas le cas. Les joueuses ont surtout envie de gagner des titres et elles ont l'impression que ce n'est pas possible et qu'elles ne sont pas écoutées et ça c'est un gros problème », a ajouté Houara.

Boulleau critique le style de jeu mis en place par Diacre

Même son de cloche chez Laure Boulleau : « Ce que les joueuses reprochent à Corinne Diacre c'est ce climat très pesant en équipe nationale. En face d'elles, il y a un mur. C'est un peu comme une monarchie, des choses ne se passent pas bien et si tu as le malheur de dire quelque chose, tu dégages ! Et je pense que Corinne Diacre a beaucoup joué avec ça. »

« On peut aussi se dire qu'elles n'ont pas gagné de titre alors qu'elles ont une génération de dingue. Elles ont un style de jeu qui est dernièrement très moyen voire plus que très moyen. Il y a donc des éléments très factuels qui ne jouent pas en faveur de Corinne Diacre », a ajouté l'ancienne latérale des Bleues.

