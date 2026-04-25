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Jeroen van Poppel

Traduit par

Regardez ! Godts s'illustre avec un but miraculeux à la Ibrahimovic

NAC Breda vs Ajax
NAC Breda
Ajax
Eredivisie
M. Godts

Samedi soir au Rat Verlegh Stadion, Mika Godts a ébloui les observateurs. Juste avant la mi-temps, l’attaquant de l’Ajax a porté le score à 0-2 face au NAC Breda d’une réalisation d’une rare beauté.

Son bijou d’action, concluant une contre-attaque rapide lancée par Wout Weghorst, l’a vu effacer quatre adversaires d’un dribble insolent avant de contourner le gardien et de pousser le ballon dans le but vide.

Le commentateur d’ESPN, Sjors Blaauw, n’a pas hésité à établir un parallèle saisissant avec le but solitaire de Zlatan Ibrahimović en 2004, sous le même maillot ajacide face au même adversaire.

« Un véritable bijou de Godts », a commenté Blaauw. « Un but à embrasser, tant il est beau ! »

Il avait déjà joué un rôle clé dans l’ouverture du score, conservant la lucidité avant de servir Oscar Gloukh, auteur du 0-1. Le Belge a ainsi immédiatement imposé sa patte sur la rencontre.

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