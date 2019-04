Regardez: Champions de l'innovation - Les éclairs de Manchester United causent des problèmes en UEFA Champions League

Les hommes d'Ole Gunnar Solskjær ont performé à une vitesse remarquable cette saison en UCL.

Après avoir marqué l'histoire contre le en huitièmes de finale, est prêt à semer le chaos dans l'UEFA Champions League contre Barcelone.



Les géants catalans sont considérés comme les favoris pour se qualifier pour les demi-finales, mais sous le nouveau directeur, Ole Gunnar Solskjaer, les Diables Rouges se sont épanouis sous un nouveau style de jeu, qui a vu leur organisation défensive et leur allure fulgurante faire la différence.



United a permis le plus petit nombre de turn-outs élevés dans l'UCL cette saison, et se classe premier pour la vitesse directe (1,66 m / s) alors qu'il cherche à capitaliser après avoir absorbé la pression.



Leurs contre-attaques s'avèrent généralement productives; United peut se vanter du deuxième taux de convergence le plus élevé sur la grande scène européenne (60%).







Regardez la vidéo ci-dessus pour les statistiques.



Tout au long de la saison 2018-2019, la série «Champions de l'innovation» mettra en lumière le mouvement Intelligent des meilleures équipes d'Europe. Suivez la série sur Facebook au Nissan Football Lab.