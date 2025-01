Regarder Real Madrid - Barcelone : Chaine TV, streaming gratuit et compos probables

Real Madrid vs FC Barcelone

Un nouveau Clásico pour une finale de Supercoupe d’Espagne ! Le Real Madrid et le Barça s’affrontent à Jeddah dans un choc de titans.

Ce dimanche soir, la King Abdullah Sports City de Jeddah accueillera un nouvel épisode du Clásico entre le Real Madrid et Barcelone. En jeu : le trophée de la Supercoupe d’Espagne 2025, dans une confrontation toujours aussi palpitante entre ces deux géants du football.

Real Madrid, en quête d’un triplé

Après avoir remporté la Supercoupe d’Europe et la Coupe Intercontinentale cette saison, le Real Madrid vise un troisième trophée en 2025. Les hommes de Carlo Ancelotti arrivent en pleine confiance, portés par une série de cinq victoires consécutives, dont un succès 3-0 en demi-finale contre Majorque jeudi soir.

Malgré une première mi-temps accrochée, Jude Bellingham a ouvert le score avant que deux buts en toute fin de match scellent la qualification des Madrilènes. Tenants du titre et vainqueurs de 13 Supercoupes, les Merengues ont l’occasion d’égaler le record de 14 trophées détenu par leurs rivaux catalans.

L’histoire récente penche en leur faveur avec quatre victoires sur les cinq derniers Clásicos, mais le souvenir d’une déroute 4-0 face au Barça au Bernabéu en octobre reste frais. Ancelotti devra composer avec un calendrier chargé et quelques incertitudes dans son effectif.

Getty Images Sport

Barcelone, pour écrire une nouvelle page

Les Blaugranas, vainqueurs 2-0 contre l’Athletic Bilbao en demi-finale mercredi, abordent cette finale avec un jour de récupération supplémentaire, un atout précieux. Gavi et Lamine Yamal, buteurs décisifs, ont montré la voie dans une performance solide qui a permis à l’équipe d’Hansi Flick de retrouver un peu de sérénité après une fin d’année 2024 chaotique.

Troisième en Liga après une série de résultats décevants, Barcelone cherche à relancer sa saison. La Supercoupe représente une opportunité idéale pour décrocher un 15ᵉ titre dans cette compétition et asseoir sa suprématie.

Le trio offensif composé de Robert Lewandowski, Raphinha et Lamine Yamal sera à surveiller de près. Déjà auteurs d’une démonstration au Bernabéu cette saison, ils tenteront de répéter l’exploit face à une défense madrilène parfois vulnérable.

Avec un enjeu majeur et des effectifs regorgeant de talents, ce Clásico promet une intensité de chaque instant. Une finale au parfum de revanche pour Barcelone, tandis que le Real Madrid voudra réaffirmer sa domination.

Horaire et lieu du match Real Madrid - Barcelone

Dimanche 12 janvier 2025

A 20h, heure française

Stade : King Abdullah Sports City

Finale de la Supercoupe d'Espagne

Real Madrid – Barcelone

Les compos probables de Real Madrid - Barcelone :

Real Madrid : Courtois; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappé.

Barcelone : Szczesny; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; Casado, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski.

Sur quelle chaine suivre le match Real Madrid - Barcelone

La rencontre entre le Real Madrid et Barcelone, programmée ce dimanche 20h, ne sera diffusée sur aucune chaine française en direct. En revanche, il vous sera possible de visionner le match en streaming via l'application L'Equipe Live du média L'Equipe.

D'autres chaines diffusent cette partie à l'étranger. En Suisse, c'est DAZN qui retransmet la partie ou la Blue Sport 1 Suisse. Et si vous êtes dans l'Afrique francophone (hors Maghreb), le match est proposé sur Canal+ Sport 3 Afrique. Dans la région MENA, le duel est diffusé sur la chaine saoudienne SSC Sports ou l'Egyptienne MBC Masr 2. Le match est aussi proposé en streaming sur l'application Shahid. Des chaines et applis qui peuvent être visibles en France grâce à un VPN.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) afin de regarder les matchs via votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lorsque vous streamez. Si vous n'êtes pas sûr du VPN à utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.