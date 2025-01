Regarder Juventus - Milan : Chaine TV, streaming gratuit et compos probables

Juventus FC vs Milan AC

Juventus - AC Milan : un duel crucial en Serie A entre deux géants en quête de points pour rester dans la course au top 4. Un choc à ne pas manquer !

La Juventus et l’AC Milan se retrouvent ce samedi soir à Turin pour une affiche de Serie A, deux semaines seulement après leur duel en Supercoupe d’Italie. Battue en Arabie Saoudite malgré un avantage initial, la Juventus espère cette fois prendre sa revanche face à des Rossoneri déterminés à consolider leur place dans le haut du tableau.

Une Juventus en quête de constance

Malgré une impressionnante série de 20 matchs sans défaite en Serie A, la Juventus traverse une saison frustrante. Incapable de convertir ses opportunités en victoires, l’équipe de Thiago Motta a laissé filer des points précieux lors de ses trois dernières rencontres, notamment face à la Fiorentina, le Torino et l’Atalanta.

Avec un total record de 13 matchs nuls en 20 journées, la Juve occupe une modeste cinquième place, seulement trois points devant Milan, qui a un match en moins. Une nouvelle contre-performance ce week-end marquerait une quatrième rencontre consécutive sans victoire à domicile pour les Bianconeri, une première depuis 2009.

L’incapacité de la Juventus à s’imposer dans ce duel est accentuée par son récent historique face à Milan : les Turinois n’ont gagné aucun des quatre derniers affrontements en championnat, avec une efficacité offensive alarmante (seulement deux buts inscrits en huit matchs).

Milan veut enchaîner

Du côté milanais, la Supercoupe remportée face à la Juventus et à l’Inter a donné un nouvel élan à l’équipe de Sergio Conceicao. Malgré un match nul frustrant contre Cagliari, les Rossoneri ont rapidement rebondi en s’imposant à Como, portés par un but historique de Theo Hernandez – son 30e en Serie A – et une réalisation décisive de Rafael Leao.

Milan espère désormais enchaîner deux victoires consécutives en championnat, une performance qu’ils n’ont plus réalisée depuis septembre. Cependant, la quête d’un retour en Ligue des champions reste semée d’embûches, avec une saison marquée par l’irrégularité.

Ce duel promet un spectacle à haute intensité, alors que chaque point compte pour ces deux poids lourds du football italien dans leur course au top 4.

Sur quelle chaine suivre le match Juventus - AC Milan ?

La rencontre entre la Juventus et l'AC Milan, prévue ce samedi 18 janvier à partir de 18h, n'est diffusée sur aucune chaine française. En revanche, il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme de L'Equipe, L'Equipe Live Foot.

D'autres chaines diffusent cette partie à l'étranger. En Suisse, c'est Sunrise TV qui retransmet la partie tandis qu'en Belgique c'est disponible sur DAZN ou PlaySports. La chaine polonaise Eleven Sports et le groupe portugais Sports TV proposent aussi cet évènement. Dans la région MENA, le duel est diffusé sur la chaine émiratie AD Sports Premum 1.

Horaire et lieu du match Juventus - AC Milan

Serie A - Serie A Allianz Stadium

Le match se jouera à l'Allianz Stadium le samedi 18 janvier, avec un coup d'envoi à 18h00, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Juventus

La Juventus voit ses problèmes de blessure s'atténuer alors que plusieurs joueurs clés approchent du retour en pleine forme. Le meilleur buteur Dusan Vlahovic devrait être suffisamment en forme pour effectuer son retour, probablement en option depuis le banc. Il y a aussi l'espoir que Francisco Conceicao puisse figurer dans l'équipe, ouvrant la possibilité intéressante de faire face à la nouvelle équipe de son père.

Pour les Bianconeri, seuls les absents de longue date Arkadiusz Milik, Juan Cabal et Bremer restent indisponibles. Cette amélioration du tableau des blessures arrive à un moment crucial, avec des matchs consécutifs importants contre Milan et les adversaires de la Ligue des champions, le Club Brugge, à l'horizon.

Ailleurs, Tim Weah pourrait entrer en jeu comme remplaçant, tandis que l'ancien milieu de terrain de Milan Manuel Locatelli et le défenseur prêté Pierre Kalulu devraient être inclus dans le XI de départ.

Infos de l'équipe AC Milan

Le déplacement de l'AC Milan à Côme a été coûteux, car Christian Pulisic, Alvaro Morata et Malick Thiaw sont tous sortis sur blessure. Parmi le trio, Thiaw semble le plus susceptible de manquer une période prolongée, ce qui pourrait l'écarter des plans de Sergio Conceicao à court terme.

En l'absence de Thiaw, les Rossoneri devraient se tourner vers Matteo Gabbia pour combler le vide en défense centrale. Alors que Pulisic pourrait encore se rétablir à temps pour le match de samedi, Morata est certain de manquer la confrontation contre l'une de ses anciennes équipes, purgant une suspension.

Pendant ce temps, les blessures continuent de limiter la profondeur de l'effectif de Milan, avec Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek et Alessandro Florenzi tous encore indisponibles.

