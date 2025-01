Regarder Getafe - Barça : Chaine TV, streaming gratuit et compos probables

Getafe vs FC Barcelone

Le Barça en quête de rachat en Liga face à Getafe ! Match clé pour Flick et ses hommes, opposés à une défense solide mais une attaque fragile.

Après sa large victoire 5-1 contre le Betis en Coupe du Roi, le FC Barcelone se déplace samedi au Coliseum Alfonso Pérez pour affronter une équipe de Getafe en quête de points précieux. Ce duel de la 20e journée de Liga s’annonce crucial pour les deux formations, mais avec des enjeux bien différents.

Le Barça en quête de rachat en Liga

Actuellement troisième de Liga, les hommes d’Hansi Flick traversent une période difficile en championnat. Avec une seule victoire sur leurs sept derniers matchs de Liga (contre Majorque début décembre), les Blaugranas peinent à maintenir leur rythme de la saison dernière. En témoigne leur défaite face à l’Atlético Madrid et leur nul face au Betis, qui les ont fait décrocher de la course au titre.

Cependant, le Barça arrive à Getafe avec un élan positif. Sur une série de quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont un succès éclatant en Supercoupe d’Espagne face au Real Madrid, les Catalans semblent retrouver leur efficacité offensive, notamment grâce à des performances éclatantes de Lamine Yamal et Robert Lewandowski. Mais en Liga, Flick doit inverser la tendance pour ne pas s’éloigner davantage du duo de tête, composé du Real Madrid et de l’Atlético.

Getafe, forteresse défensive mais fragile offensivement

De son côté, Getafe aborde cette rencontre avec une confiance retrouvée. Les hommes de José Bordalás restent sur trois victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont une précieuse face à Las Palmas en Liga. Avec une défense solide – la troisième meilleure du championnat avec seulement 16 buts encaissés – Getafe s’appuie sur sa rigueur pour compenser ses lacunes offensives. Avec seulement 13 buts inscrits cette saison, l’attaque reste le point faible des Azulones.

Historiquement, Getafe a souvent posé des problèmes au Barça sur son terrain. Les trois dernières confrontations entre ces équipes au Coliseum se sont soldées par des matchs nuls sans but. Bordalás espère donc prolonger cette série d’invincibilité, bien que son équipe lutte toujours pour s’éloigner de la zone rouge.

Ce match sera un test crucial pour le Barça, à la veille de leurs retrouvailles avec la Ligue des champions face au Benfica. Une performance convaincante en Liga est attendue pour regagner du terrain sur leurs rivaux madrilènes.

Ci-dessous, GOAL vous livre tout ce que vous devez savoir sur la manière de regarder, y compris la chaîne de télévision, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Getafe - Barcelone ?

La rencontre entre Getafe et le FC Barcelone sera à suivre ce samedi 18 janvier 2025 à partir de 21h sur la chaine BeIN Max 4. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Getafe - Barça

Le match de La Liga entre Getafe et Barcelone se jouera au Estadio Coliseum à Madrid, Espagne.

Il débutera à 21h, heure française le samedi 18 janvier.

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe de Getafe

Getafe sera privé de Diego Rico et Alvaro Rodriguez, tous deux suspendus, tandis que Yellu Santiago, Allan Nyom, et Juan Berrocal restent incertains pour le match. Bordalas devrait effectuer plusieurs changements par rapport à l'équipe de la Copa del Rey, avec Djene Dakonam, Borja Mayoral, et Carles Alena susceptibles de revenir dans le onze de départ.

Les hôtes devraient conserver une configuration en 4-4-2, avec David Soria reprenant sa place dans les buts après avoir été mis au repos en milieu de semaine. L'ailier Coba devrait conserver sa place sur le flanc.

Infos de l'équipe de Barcelone

Quant à Barcelone, ils seront privés de Marc Bernal, Marc-Andre ter Stegen, et Inigo Martinez à cause de blessures. Cependant, il y a une possibilité que Andreas Christensen puisse figurer dans l'équipe après avoir récupéré d'un problème au tendon d'Achille.

L'entraîneur principal Hansi Flick devrait faire tourner son équipe, en intégrant Alejandro Balde, Marc Casado, et Robert Lewandowski. Malgré les spéculations concernant l'avenir de Ronald Araujo, le défenseur est proche de s'engager à long terme avec le club et pourrait débuter en l'absence de Martinez.

De plus, Dani Olmo, récemment enregistré temporairement, pourrait être disponible en tant que remplaçant. Gavi pourrait occuper le rôle de meneur de jeu central, évoluant en tant que numéro 10 dès le départ.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations directes

Classements