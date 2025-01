Regarder Barça - Betis : Chaine TV, streaming gratuit et compos probables

Barcelone, tout juste sacré en Supercoupe, reçoit le Betis en Coupe du Roi pour un choc entre ambitions renouvelées et quête d'exploit andalou.

Après son triomphe en Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone retrouve son public pour accueillir le Betis en huitièmes de finale de la Coupe du Roi, ce mercredi.

Le Barça porté par son élan victorieux

Les Catalans sont en pleine euphorie après leur victoire éclatante 5-2 face au Real Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne. Un succès marqué par des performances remarquables, notamment celle de Lamine Yamal, auteur d’un but somptueux rappelant un certain Lionel Messi. Robert Lewandowski, Raphinha (doublé) et Alejandro Balde ont également brillé dans un Clasico largement dominé, malgré une infériorité numérique de plus de 30 minutes.

Avec ce premier trophée de l’ère Hansi Flick en poche, les Blaugrana reviennent à l’Estadi Olimpic Lluis Companys pour viser un nouveau succès. Toutefois, le Barça devra rectifier sa trajectoire à domicile, où il reste sur trois défaites consécutives toutes compétitions confondues depuis sa victoire face à Brest en Ligue des champions.

Le Betis à la recherche d'un exploit

De leur côté, les hommes de Manuel Pellegrini abordent ce rendez-vous avec l’espoir de raviver leur parcours en Coupe du Roi, un trophée qu’ils ont soulevé pour la dernière fois en 2022. Si le Betis a assuré sa place en huitièmes grâce à un but décisif d’Isco face à Huesca (1-0), leur dynamique en Liga est préoccupante. Avec seulement une victoire sur leurs huit derniers matchs de championnat, les Andalous restent englués en milieu de tableau (10e).

Cependant, Los Verdiblancos n’ont pas oublié qu’ils ont tenu tête au Barça lors d’un récent match nul 2-2 en décembre. Ils espèrent s’appuyer sur cette performance pour surprendre leurs hôtes et décrocher une qualification pour les quarts, un stade qu’ils n’ont plus atteint depuis leur triomphe en 2022.

Entre un Barça revigoré et un Betis en quête de rachat, ce duel s’annonce intense et pourrait réserver des surprises dans cette Coupe du Roi toujours imprévisible..

Sur quelle chaine suivre le match Barça - Betis ?

La rencontre entre le Barça et le Betis sera à suivre ce mercredi soir à partir de 21h sur la chaine L'Equipe. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la chaine L'Equipe Live Foot.

D'autres chaines diffusent cette partie à l'étranger. En Allemagne, c'est Sportdigital Fussball qui retransmet la partie ou la Sport TV 3 portugaise. Aux Pays-Bas c'est Ziggo Sport qui a les droits et au niveau local c'est Movistar Plus. Et si vous êtes dans l'Afrique francophone (hors Maghreb), le match est proposé sur Canal+ Sport Afrique. Dans la région MENA, le duel est diffusé sur la chaine saoudienne SSC Sports. Le match est aussi proposé en streaming sur l'application Shahid. Des chaines et applis qui peuvent être visibles en France grâce à un VPN.

Horaire et lieu du match Barça - Betis

Le match se jouera au Stade Olympique Lluís Companys mercredi, avec un coup d'envoi prévu à 21h00 (heure française).

Infos des équipes et groupes

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe du Barça

Iñaki Peña devrait remplacer Wojciech Szczęsny, suspendu après son carton rouge contre le Real Madrid.

Le FC Barcelone reste privé de son gardien Marc-André ter Stegen et du milieu de terrain Marc Bernal, tous deux éloignés des terrains en raison de blessures au genou de longue durée.

Iñigo Martínez s'ajoute également à la liste des absents après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne dimanche.

Infos de l'équipe du Betis

Du côté du Betis, Giovani Lo Celso sera absent pour le match de Coupe en milieu de semaine en raison d'une blessure musculaire subie lors de la défaite contre le Real Valladolid samedi.

Héctor Bellerín et l'attaquant Chimy Ávila sont également indisponibles en raison de blessures, tandis que le milieu de terrain William Carvalho poursuit sa convalescence après un problème de longue durée.

