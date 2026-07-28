Alors que la quête de Barcelone pour s'attacher les services de l'Argentin Julian Alvarez, en provenance de l'Atlético de Madrid, n'a toujours pas abouti, les noms de plusieurs attaquants ont été associés au club comme des solutions de rechange potentielles à Robert Lewandowski.

Ces derniers jours, le nom du Français Eli Junior Kroupi, attaquant de Bournemouth âgé de 20 ans, est revenu sur le devant de la scène pour renforcer la ligne d'attaque du club catalan dès la nouvelle saison.

De son côté, le quotidien catalan « Mundo Deportivo » a rapporté que Barcelone, qui est conscient de la qualité de Junior Kroupi pour l'avoir suivi tout au long de la saison dernière, comme il l'a fait avec de nombreux autres attaquants, ne considère pas son recrutement comme une option viable.

Le club catalan estime qu'accepter le prix réclamé par Bournemouth, qui s'élève à environ 100 millions d'euros, n'est pas raisonnable.

Le journal a souligné qu'il s'agit du montant que Barcelone a proposé à l'Atlético de Madrid pour Julian Alvarez, mais Kroupi n'a pas encore atteint le niveau de l'Argentin, et il ne montre pas non plus le potentiel d'un Ronaldo Nazário.

En 1996, Barcelone a battu son record en matière de transferts en investissant 2,5 milliards de pesetas (15 millions d'euros à l'époque) pour s'attacher les services du phénomène Ronaldo, et sa saison exceptionnelle a démontré la justesse de cette décision.

La situation est différente avec Kroupi, qui a impressionné tout le monde la saison dernière en Premier League anglaise, en inscrivant 13 buts avec Bournemouth, mais le joueur français n'a pas encore joué avec l'équipe première de son pays.

Le journal a conclu en ces termes : « La devise de Barcelone est claire : si l'on paie 100 millions, c'est pour une star confirmée. »