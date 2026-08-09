Al-Ahli aborde sa nouvelle saison avec un visage différent, marqué par l'arrivée d'un nouvel entraîneur et six recrues signées par le club jusqu'à présent, sans que ses mouvements ne semblent orientés vers une reconstruction de l'équipe à partir de zéro.

Selon le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », la conviction du Néerlandais Marino Pusic, le nouveau directeur technique, repose sur le fait que le groupe dont il a pris les commandes possède déjà une base technique et une personnalité compétitive sur lesquelles s'appuyer, tandis que les mouvements sur le marché des transferts sont venus ajouter de nouvelles options à une équipe qui connaît le chemin de la compétition et n'a pas besoin de changer entièrement son identité.

Des sources bien informées ont révélé à « Asharq Al-Awsat » que les premières impressions de Pusic sur Al-Ahli ont été positives, que ce soit sur le plan de la qualité des éléments présents dans son effectif, ou de la personnalité que l'équipe a affichée lors des grandes confrontations amicales au cours de la période écoulée, en plus de l'harmonie qu'il ressent au sein du groupe.

L'entraîneur néerlandais n'aborde pas sa nouvelle expérience sans connaissance préalable de l'équipe, puisqu'il a suivi Al-Ahli à plus d'une reprise, notamment lors de sa participation à la Ligue des champions d'Asie d'élite qui s'est achevée par son sacre, ce qui lui a permis de se faire une idée préalable des capacités des joueurs et de la manière dont ils abordent les matches et les différentes pressions.

Selon les sources, l'une des caractéristiques les plus marquantes sur lesquelles Pusic s'est arrêté a été la capacité d'Al-Ahli à rester dans les matches et à ne pas abandonner lorsque les circonstances se compliquent, une qualité que l'entraîneur considère comme une base importante pour toute équipe aspirant à jouer les titres.

Certaines confrontations disputées par Al-Ahli en infériorité numérique ont attiré l'attention de l'entraîneur néerlandais, après avoir vu l'équipe continuer à se battre malgré les expulsions et prolonger certains matches jusqu'aux prolongations sans renoncer à ses chances de décrocher la victoire.

Pour Pusic, de telles situations ne relèvent pas uniquement de l'aspect technique, mais révèlent surtout la personnalité du groupe et sa capacité à résister aux circonstances difficiles.

L'entraîneur estime que le fait de posséder cette mentalité lui offre un point de départ important, plutôt que d'avoir à forger une nouvelle personnalité pour l'équipe au début de sa mission.

Les sources indiquent que l'entraîneur s'est également arrêté sur la capacité d'Al-Ahli, au cours de la période écoulée, à sortir de plus d'une situation critique et à revenir à nouveau, une caractéristique qui a renforcé sa conviction que l'équipe possède une base compétitive à développer et à préserver.

Un mercato remarquable

L'arrivée de Pusic a coïncidé avec des mouvements d'Al-Ahli sur le marché des transferts, le club ayant conclu jusqu'à présent six recrues en vue de la nouvelle saison, avec les signatures de Sbertsyan, Mishal Al-Mutairi, Aboubakar Sidi, Abdullah Radif, Nayef Massoud et Trincão.

Les mouvements réalisés jusqu'à présent reflètent une orientation vers le renforcement du groupe existant plutôt qu'un changement de grande ampleur dans la structure de l'équipe, ce qui correspond à la lecture initiale de l'entraîneur néerlandais, qui ne considère pas Al-Ahli comme une équipe ayant besoin de démolir ce qui a été bâti pour repartir de zéro.

Pusic dispose d'un groupe de joueurs qui connaissent bien le club et le championnat saoudien, ainsi que d'éléments étrangers ayant passé une période avec l'équipe et acquis de l'expérience dans les compétitions locales et continentales, un facteur qui offre au nouveau staff technique la possibilité de raccourcir une partie du temps dont a habituellement besoin tout nouvel entraîneur pour faire connaissance avec son groupe.

Pusic estime que la stabilité d'un certain nombre d'éléments étrangers représente un point fort, notamment au vu de l'harmonie qui s'est formée entre eux et les joueurs locaux, tandis que les nouvelles recrues sont censées offrir au staff technique des options plus larges au cours d'une saison où Al-Ahli attend de multiples échéances.