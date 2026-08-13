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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Refus royal attendu : la Juventus compte emprunter la star du Real Madrid

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A. Lunin
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Andriy Lunin, le gardien ukrainien du Real Madrid, est entré dans le viseur de la Juventus, qui souhaite s'attacher ses services sous forme de prêt.

Le réseau « Defensa Central » a rapporté, en citant le journaliste Filippo Cornacchia, qui travaille pour La Gazzetta dello Sport, que la Juventus allait prochainement passer à l'action pour recruter Lunin.

Selon Cornacchia, l'équipe italienne cherche d'abord à obtenir le prêt de Zion Suzuki, qui a rejoint Parme après un passage au Paris Saint-Germain.

Et si la Juventus ne parvient pas rapidement à un accord avec Parme, le club italien, dirigé par Luciano Spalletti, a placé le nom de Lunin sur la table comme option de rechange.

Lunin a été titularisé lors des matches de l'équipe madrilène durant la période de préparation actuelle, après que Thibaut Courtois a rejoint Valdebebas il y a seulement quelques jours. 

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Mais le Real Madrid n'envisage pas le départ du gardien ukrainien, qui a prolongé son contrat il y a environ deux ans, pour rester au club jusqu'en 2030. 

La valeur marchande de Lunin a atteint 25 millions d'euros selon le site Transfermarkt, mais elle s'élève désormais à 12 millions d'euros.

Du côté de l'Italie, le montant que la Juventus serait prête à débourser pour obtenir Lunin, qui a atteint son meilleur niveau au stade Santiago Bernabéu lors de la saison 2023/2024, n'a pas été dévoilé.

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