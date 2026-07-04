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Jeroen van Poppel

Traduit par

Refus inattendu : « Je ne suis pas intéressé par le poste de sélectionneur de l'équipe nationale néerlandaise »

Pays-Bas
Angleterre

Selon Hugo Borst, Sarina Wiegman ne souhaite pas prendre les rênes de l’équipe nationale néerlandaise. L’ancien journaliste affirme avoir obtenu cette information de source sûre : la sélectionneuse couronnée de l’équipe féminine anglaise n’aurait aucune intention de succéder à Ronald Koeman à la tête des Oranje.

Vendredi soir, le sujet a été abordé dans l’émission « De Oranjezomer ». « Je sais de source sûre — et non pas d’elle-même — que Wiegman n’est tout simplement pas intéressée », a déclaré Borst lors de l’émission animée par Hélène Hendriks.

Selon lui, l’explication est simple : « Elle est parfaitement heureuse en Angleterre. Elle y possède d’ailleurs un titre de noblesse. Elle enchaîne les récompenses et ne franchira pas le pas vers les Pays-Bas. »

Pim Sedee, invité sur le plateau, s’est dit surpris par ces affirmations. Le journaliste du Telegraaf a au contraire qualifié le poste de sélectionneuse de l’équipe nationale néerlandaise d’« opportunité unique » pour Wiegman. « Mais Hugo, n’est-ce pas le summum, pour une femme, de pouvoir entraîner l’équipe masculine néerlandaise ? C’est quand même un véritable coup d’éclat, non ? »

Borst a maintenu sa position, rappelant que la volonté de Wiegman n’était qu’un élément du puzzle. « Reste à savoir si la KNVB le souhaite. Je n’exclus pas cette possibilité, mais elle n’a tout simplement pas cette ambition », a-t-il conclu.

Noa Vahle a également pris part au débat. Selon elle, une femme à la tête d’une sélection masculine est tout à fait envisageable à l’avenir, mais elle a rappelé que le poste de sélectionneur des Pays-Bas est l’un des plus exigeants du football.

« Mais être sélectionneur de l’équipe nationale néerlandaise, avec tout ce que cela implique… Vous avez vu tout ce que Ronald Koeman a dû essuyer lorsqu’il a modifié sa tactique. C’est un pas tellement énorme… Il n’est pas nécessaire de tout faire d’un seul coup, cela peut aussi se faire progressivement. Elle pourrait peut-être commencer dans un club pour voir si cela fonctionne. Il ne fait aucun doute qu’elle possède une bonne vision tactique et qu’elle est une excellente entraîneuse », a conclu Noa Vahle.

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