Refoulé pour Kimmich, le PSG vise un autre joueur du Bayern Munich

Le PSG vise un autre joueur du Bayern Munich après avoir été refoulé sur le dossier Joshua Kimmich.

Très actif sur le marché des transferts, le PSG n’arrive toujours pas à attirer plus de joueurs cet hiver. Le club parisien n’a pu enregistrer que l’arrivée de deux éléments, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo qui arrivera l’été prochain, au cours de ce mercato. Mais, même après avoir été refoulé sur certains dossiers dont celui du milieu de terrain, Joshua Kimmich du Bayern Munich, le PSG est revenu à la charge pour un autre joueur du club bavarois cette fois-ci.

Le PSG sans réussite sur le marché des transferts

A moins d’une semaine de la fin du mercato hivernal, le PSG n’a toujours pas atteint ses objectifs pour cette fenêtre de transferts. Le club francilien a notamment prévu le recrutement d’un défenseur et d’un milieu de terrain. Le premier viendra pallier le forfait de Milan Skriniar, intervenu juste après l’arrivée de Lucas Beraldo et le second aidera à densifier l’entrejeu. Orphelin en plus d’Achraf Hakimi, engagé en Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc, le PSG a ciblé plusieurs joueurs cet hiver.

L’une des pistes du club francilien l’a mené au Bayern Munich avec Joshua Kimmich. C’est d’abord le club allemand qui est venu aux nouvelles pour Nordi Mukiélé qui n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Le Paris Saint-Germain a ainsi profité de l’occasion pour évoquer un échange avec Joshua Kimmich. Mais la direction parisienne s’est très vite heurtée au refus du Bayern Munich de libérer l’Allemand. Ce qui explique en partie pourquoi Nordi Mukiélé est toujours parisien à ce jour.

Le PSG fonce sur Matthijs De Ligt

La piste Kimmich s’est refermée certes mais le PSG a des vues sur un autre joueur du Bayern Munich. Selon RMC Sport, le club parisien ciblerait le défenseur néerlandais, Matthijs De Ligt. Le PSG apprécierait, en effet, le profil de l’ancien défenseur de l’Ajax Amsterdam. « Le club parisien voit en lui un profil de haut niveau, capable d'apporter une vraie plus-value », écrit le média.

Toutefois, RMC Sport précise que ce dossier s’annonce également compliqué pour le PSG. Gêné par des pépins physiques cette saison, le retour de Matthijs De Ligt coïncide avec la blessure du défenseur français, Dayot Upamecano (déchirure musculaire). Dans ces conditions, le Bayern serait moins enclin à céder le longiligne défenseur.