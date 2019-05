Réforme de la C1 - Le projet de la nouvelle Ligue des Champions a été présenté

Ce mercredi, à Nyon, l'UEFA a présenté son projet de nouvelle Ligue des champions à partir de 2024. Un projet fermé, déjà largement controversé.

Alors que la Ligue des Champions cuvée 2018-2019 offre un spectacle incroyable aux amoureux de football du monde entier, avec notamment la victoire d'anthologie des Reds de Liverpool face au (4-0) mardi soir, l'avenir de la plus prestigieuse des compétitions européennes est en péril.

En effet, la crainte d'un large remodelage qui rôde depuis plusieurs semaines désormais, serait en passe de se transformer en une véritable bataille. Pour rappel, comme révélé par le Wall Street Journal, un nouveau format de la Ligue des Champions serait à l'étude à partir de 2024. Cette saison là, de profonds changements par rapport au déroulement que l'on connaît avec 32 équipes réparties en 8 groupes de quatre puis une phase finale qui débute avec les huitièmes seraient effectués.

Quatre groupe de huit équipes, mais pas de matches européens le week-end

Ce format qui pourrait voir le jour en 2024 a justement été présenté par l'UEFA, ce mercredi, à son siège suisse de Nyon. Comme pressenti, il y aurait bien quatre groupes de huit équipes et un système de promotion-relégation favorable aux plus grosses écuries du continent... Il n'y aurait, en revanche, pas de matches européens amenés à se dérouler le week-end, ce qui aurait suscité une levée de boucliers des Ligues européennes, qui défendent férocement l'attractivité de leurs championnats respectifs, et avaient fait part de leurs profondes inquiétudes mardi à Madrid, à la veille de cette réunion en .

Dans cette new look, les cinq meilleures équipes de chaque groupe seraient directement qualifiées pour l'édition suivante, indépendamment de leur classement en Championnat, ce qui aurait une incidence certaine sur le degré de compétitivité des compétitions nationales. Si en , seul le PSG s'est montré favorable à cette réforme, "aucune décision n'a été prise. Jusqu'ici, ce ne sont que des idées et des opinions", a précisé le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, dans un communiqué officiel. Au total, ce sont près de 250 clubs, dont 20 français, qui étaient concernés par cette réunion au sommet.