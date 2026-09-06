José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, fait face à une véritable crise. Le choc tant attendu face à l'Inter en Ligue des champions pourrait contraindre le technicien portugais à trouver des solutions peu conventionnelles.

Selon le journal espagnol « AS », le Real Madrid sera privé face à l'Inter de Bernardo Silva, Arda Güler et Eduardo Camavinga en raison de suspensions, tandis qu'Aurélien Tchouaméni reste absent sur blessure.

La situation se complique davantage pour Mourinho, qui ne dispose actuellement que de Fede Valverde comme milieu de terrain naturellement disponible, ce qui pourrait le pousser à changer de système de jeu ou à faire appel à des joueurs dans des postes inhabituels.

Selon le journal, Jude Bellingham figure en tête des solutions envisagées, bien que Mourinho préfère l'utiliser derrière l'attaquant et à proximité de la surface de réparation, en raison de ses qualités de buteur.

L'Anglais pourrait devenir un choix logique pour un retour au milieu, avec la possibilité de titulariser Brahim Díaz au poste de meneur de jeu et de conserver le 4-2-3-1.

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Trent Alexander-Arnold se distingue également parmi les options, Mourinho l'ayant déjà utilisé dans des rôles lui laissant la liberté de se projeter vers la profondeur. L'entraîneur pourrait ainsi opter pour un 4-3-3, avec Trent, Valverde et Bellingham au milieu de terrain.

Dans ce scénario, Trent occuperait le côté droit du milieu, tandis que Bellingham évoluerait à gauche, avec Valverde dans l'axe.

« AS » ajoute : « Dean Huijsen apparaît comme une solution plus audacieuse, d'autant qu'il possède une grande qualité dans le maniement du ballon, tandis que Jorge Cestero représente une autre option issue de l'académie du club, surtout avec l'absence prolongée de Thiago Pitarch sur blessure et le départ de Manuel Ángel à Fulham. »

Mourinho connaît bien les qualités de Huijsen, ayant déjà demandé son prêt à la Roma lorsque le joueur était à la Juventus. Par ailleurs, le défenseur hispano-néerlandais a débuté sa carrière dans les catégories de jeunes en tant qu'attaquant avant de se reconvertir en défenseur central.

Et si son positionnement au milieu de terrain pourrait offrir au Real Madrid une qualité supplémentaire dans la conservation du ballon et la construction du jeu, cela pourrait néanmoins affecter la capacité de l'équipe à faire ressortir le ballon depuis l'arrière, notamment en s'appuyant sur Rüdiger et Konaté dans l'axe défensif.

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