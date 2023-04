Record – Erling Haaland toujours plus loin, toujours plus fort

Ce samedi, Manchester City s'est imposé 3-1 contre Leicester grâce à un doublé d'Erling Haaland. Le Norvégien en profite pour battre un autre record.

Les semaines se suivent et se ressemblent. Autant pour Manchester City, qui grignote petit à petit son retour sur Arsenal, que pour Erling Haaland, qui grignote record après record. Ce samedi en fin d'après-midi, les Skyblues se sont imposés 3-1 à domicile contre Leicester, en grande difficultés au classement. Une victoire marqué au fer rouge par Erling Haaland, auteur d'un nouveau doublé. Une performance qui permet d'ailleurs au Norvégien de s'offrir un nouveau record.

Un nouveau record, des statistiques ahurissantes

Alors que son équipe menait déjà au score après l'ouverture du score de John Stones (5e), Erling Haaland a décidé de montrer qui était le patron. Il a d'abord ouvert son compteur but sur penalty (13e) avant de doubler son total sur un nouveau service de Kevin De Bruyne (25e), qui a délivré par la même occasion son 15ème assist de la saison en Premier League pour la quatrième fois de sa carrière qui plus est. C'est le sixième match consécutif où le Norvégien trouvé le chemin des filets lors desquels il a scoré 14 fois, dont un quintuplé en Ligue des Champions contre Leipzig.

Avec ce doublé, Erling Haaland inscrit ses 31e et 32e buts de la saison en championnat et égalise le record de buts inscrits en Premier League (format 38 journées). Plus impressionnant encore, le Norvégien réalise cet exploit alors qu'il y dispute sa première saison et qu'il reste encore 7 matchs à disputer. Une performance absolument phénoménale pour un joueur pourtant habitué à collectionner les buts. Pour s'en rendre compte, il suffit de se pencher sur ses statistiques.

En 89 rencontres avec Dortmund, Haaland a inscrit 86 buts. Soit une moyenne de 0,97 but/match. En 40 rencontres avec Manchester City, le Norvégien a trouvé le chemin des filets à 47 reprises pour une moyenne de 1,18 but/match. Avec la Norvège, le Cyborg a inscrit 21 buts en 23 sélections. Soit une moyenne de 0,91 but/match. Des chiffres qui défient l'entendement.