Arsenal et Al-Hilal ont bouclé le transfert de Gabriel Martinelli. Le Brésilien s’en va en Arabie saoudite pour 70 millions d’euros et pulvérise ainsi le record de vente d’Arsenal.

Martinelli (25 ans) avait été recruté en 2019 comme jeune talent en provenance du club brésilien d’Ituano et allait finalement disputer 278 matches avec Arsenal. L’ailier gauche y a inscrit 62 buts et délivré 36 passes décisives.

Lors de la dernière saison, conclue par le titre en Premier League, il est apparu clairement que Martinelli était loin d’être assuré de sa place. L’attaquant n’a débuté que onze matches de championnat et l’arrivée de Christos Tzolis cet été a encore davantage réduit ses perspectives de temps de jeu.

Arsenal était disposé à le laisser partir, mais seulement contre le prix fort. Avec une indemnité de transfert de 70 millions d’euros, plus un pourcentage à la revente, The Gunners ont finalement trouvé un accord avec Al-Hilal, où Martinelli a signé jusqu’à la mi-2030.

Le record de vente d’Arsenal a donc volé en éclats. Jusqu’à jeudi, ce record appartenait à Alex Oxlade-Chamberlain, parti à Liverpool en 2017 pour 38 millions d’euros.

Al-Hilal avait déjà recruté deux canons offensifs avec Ollie Watkins (58 millions, Aston Villa) et Crysencio Summerville (64 millions, West Ham United). Summerville est, comme Martinelli, un ailier gauche, mais il peut aussi évoluer à droite, comme il l’a montré lors de la Coupe du monde.

Jusqu’à présent, Al-Hilal a encaissé un peu moins de 21 millions d’euros en transferts sortants. L’Ajax est responsable de 20 de ces 21 millions avec l’arrivée de Marcos Leonardo. Le reste a été rapporté par Mohammed Al-Qahtani, parti à Al-Qadsiah pour 935 000 euros.