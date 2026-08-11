Des rapports de presse saoudiens ont révélé le sort du départ d'Enzo Millot, joueur d'Al-Ahli, du club et de son transfert vers Al-Diriyah au cours du mercato estival en cours, alors que le nom du joueur est associé à un départ du club.

Le journal saoudien « Al-Yaum » a rapporté, citant des sources proches du club Al-Ahli : « Enzo Millot refuse pour l'heure l'idée de quitter les rangs de l'équipe et de rejoindre Al-Diriyah, le joueur tenant à poursuivre officiellement au sein de l'équipe la saison prochaine ».

Les dirigeants du club Al-Ahli tiennent à voir Enzo Millot quitter les rangs de l'équipe au cours du mercato estival en cours, et ce à la demande de l'entraîneur de l'équipe et de la direction sportive du club.

La direction d'Al-Ahli aspire à renforcer les rangs de l'équipe avec plus d'un transfert, avant la fermeture du mercato estival en cours, et à renforcer l'effectif de l'équipe en préparation de la nouvelle saison.

Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », la direction du club Al-Diriyah est parvenue à un accord avec son homologue d'Al-Ahli concernant le transfert de Millot vers les rangs de l'équipe récemment promue en Roshn Saudi League, sous forme de prêt jusqu'à la fin de la nouvelle saison.

Millot avait rejoint Al-Ahli au début de la saison dernière en provenance du club allemand de Stuttgart, après que Yaisle a tenu à le recruter, l'entraîneur allemand voyant en le joueur français un renfort important pour le milieu de terrain de l'équipe et appréciant sa capacité à appliquer ses idées tactiques.