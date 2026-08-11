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Enzo Millot 2025-26Getty

Traduit par

Rébellion à Al Ahly : Millot refuse la décision de la direction et fait obstacle au plan d'« Al Raki »

Mercato
E. Millot
Al Ahli
Al Diriyah
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Arabie saoudite

Qu'en est-il des négociations de Diriyah ?

Des rapports de presse saoudiens ont révélé le sort du départ d'Enzo Millot, joueur d'Al-Ahli, du club et de son transfert vers Al-Diriyah lors du mercato estival en cours, alors que le nom du joueur est associé à un départ du club.

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Le journal saoudien « Al-Yaum » a rapporté, citant des sources proches d'Al-Ahli : « Enzo Millot refuse pour l'instant l'idée de quitter les rangs de l'équipe et de rejoindre Al-Diriyah, le joueur tenant officiellement à poursuivre avec l'équipe la saison prochaine. »

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Les responsables d'Al-Ahli tiennent au départ d'Enzo Millot des rangs de l'équipe lors du mercato estival en cours, et ce à la demande de l'entraîneur de l'équipe et de la direction sportive du club.

La direction d'Al-Ahli aspire à renforcer les rangs de l'équipe avec plus d'un transfert, avant la fermeture du mercato estival en cours, afin de renforcer l'effectif en vue de la nouvelle saison.

Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », la direction d'Al-Diriyah est parvenue à un accord avec celle d'Al-Ahli concernant le transfert de Millot vers le club récemment promu en Roshn League, sous forme de prêt jusqu'à la fin de la nouvelle saison.

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Millot avait rejoint Al-Ahli au début de la saison dernière en provenance du club allemand de Stuttgart, après que Jaïssle a tenu à le recruter, l'entraîneur allemand voyant en le joueur français un apport important pour le milieu de terrain de l'équipe et sa capacité à appliquer ses idées tactiques.

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