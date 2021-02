Real - Zidane, Mbappé, Ramos... Les avis tranchés de Rivaldo

Le Ballon d'Or 1999 a donné son avis sur les dossiers chauds du Real Madrid. Optimiste pour Zinédine Zidane, il l'est moins pour Kylian Mbappé.

Ancien joueur du FC Barcelone et de l'AC Milan, Rivaldo, Ballon d'Or en 1999, est aujourd'hui ambassadeur de Betfair, pour lequel il commente l’actualité sportive. Habitué à parler des dossiers chauds liés aux clubs espagnols, tels que le Barça et le Real Madrid, le Brésilien, honnête, a des positions parfois bien tranchées.

Cette semaine, il a été invité à évoquer les dossiers menant à Zinédine Zidane, Kylian Mbappé et Sergio Ramos. Première surprise, Rivaldo croit Zinédine Zidane capable d'inverser la tendance sur le banc de la Maison Blanche. Souvent critiqué ces derniers jours, l'entraîneur français voit pourtant sa position très fragilisée.

Zinédine Zidane va redresser le club selon Rivaldo

"L’autre jour, il s'est mis en colère en conférence de presse. Ils ne sont pas justes avec lui, avec son curriculum et avec ses récents succès. Il ne le mérite pas. Il a réussi à remporter la Liga lors d'un magnifique sprint final la saison dernière. C'est normal qu'il soit agacé. Je ne serais pas surpris qu'il termine la saison avec un titre et qu'il quitte à nouveau le club au sommet", a ainsi analysé Rivaldo, qui ne sait toutefois pas de quoi l'avenir de Sergio Ramos sera fait, lui qui vient d'être opéré.

"Il aura le temps de réfléchir. Et il en a besoin parce qu'il doit tenir compte de nombreux facteurs. Bien que Sergio soit heureux au Real Madrid, il pense peut-être à préparer une nouvelle aventure à l'étranger un nouveau défi pour sa belle carrière", a expliqué l'ancienne star de la Seleçao, avant d'évoquer Kylian Mbappé.

"Il y a beaucoup de rumeurs qui envoyent Mbappé au Real Madrid, mais lui-même a dit qu'il était heureux à Paris avec Neymar et qu'il voulait gagner plus de titres avec ce club. Ajoutez à cela la possibilité que Messi arrive la saison prochaine et je ne serais pas surpris qu'il reste plus longtemps. Je ne m'attends pas à ce qu'il force son départ pour l’Espagne, du moins pas à court terme", a enfin confié Rivaldo. Les prochaines semaines nous permettront de dire s'il avait raison ou tort sur ces dossiers.