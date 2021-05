Real Madrid - Zinédine Zidane : "Tout peut arriver"

Alors que le Real Madrid se déplacera à Grenade, jeudi soir (22h), l'entraîneur de la Maison Blanche s'attend à tous les scénarios possibles.

Tenu en échec par le FC Séville (2-2) dimanche soir, le Real Madrid n'a pas profité du match entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid (0-0). Alors qu'ils avaient l'opportunité de revenir à hauteur des Colchoneros, toujours leaders, les hommes de Zinédine Zidane restent finalement à deux points de leurs éternels rivaux. Déçus.

Depuis, le FC Barcelone est de nouveau passé à côté, mardi soir, sur la pelouse de Levante (3-3). Un match nul qui condamne presque les Catalans, tandis que l'Atlético de Madrid affronte la Real Sociedad ce mercredi. Dernier à jouer parmi les prétendants au titre, le Real Madrid se déplacera sur la pelouse de la bonne équipe de Grenade, jeudi.

"Nous savons que nous devons faire chaque fois un match top"

Un match qui s'annonce délicat pour les hommes de Zinédine Zidane, qui s'attend à affronter un adversaire de qualité. "Grenade fait une saison phénoménale. Ils ont une bonne équipe et un bon entraîneur. C'est un défi pour nous. Nous savons que nous devons faire chaque fois un match top. Nous devons être compétitifs parce qu’il y a un adversaire qui est là et qui veut aussi bien jouer contre nous", a insisté l'entraîneur du Real Madrid, ce mercredi, en conférence de presse. Avant d'évoquer le sprint final.

"Il reste trois matchs. Nous allons nous concentrer sur le match de demain et jouer comme nous le faisons toujours. Les joueurs veulent jouer un bon football, se battre et essayer de tout faire pour gagner le match. C'est ce qui compte pour nous", a ensuite assuré le Français. Si la Liga échappe au Real, quid du bilan de la saison ? Réponse évasive.

"Tout peut arriver. Nous pouvons la gagner ou la perdre. La chose la plus importante est de tout donner et la façon dont on se comporte sur le terrain. Une mauvaise saison c'est quand on ne donne pas tout sur le terrain. En 2017, c'était une saison phénoménale et pourtant nous aurions pu perdre la Liga sur le dernier match. La chose la plus importante c’est ce que vous pouvez contrôler, et ensuite il arrivera ce qui arrivera", a ainsi déclaré Zinédine Zidane. Pas sûr que les supporters madrilènes soient aussi nuancés...