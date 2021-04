Real Madrid - Zinédine Zidane : "On va se battre jusqu'à la fin"

Le Real Madrid a laissé filer de précieux points face à Getafe (0-0) dimanche soir. Pas de quoi inquiéter son entraineur français, déterminé.

Vainqueur lors du Clasico face au FC Barcelone et qualifié pour le dernier carré de la Ligue des Champions en ayant éliminé Liverpool, le Real Madrid était sur un nuage ces derniers jours. Dimanche soir, le club madrilène en est tombé, concédant un triste match nul face à Getafe (0-0). Problématique dans la course pour le titre en Liga.

Suite à ce résultat, le Real Madrid compte trois points de retard sur l'Atlético, leader du championnat d'Espagne, et pourrait être dépassé par le FC Barcelone, qui compte un match en retard. Bref, c'est une très mauvaise opération pour les hommes de Zinédine Zidane. Mais après la rencontre, le Français est resté déterminé dans son discours.

"Je ne suis pas inquiet pour les blessures"

"On va continuer, on n'a pas de limite. On va se battre jusqu'à la fin de la saison, quoi qu'il arrive. Ici, il n'y a aucune limite. Et mentalement, on est très bien. Je ne suis pas inquiet pour les blessures. Ce sont des choses qui arrivent. Et beaucoup d'équipes souffrent de la même manière que nous", a ainsi confié le coach en conférence de presse.

Contraint de faire jouer des jeunes issus de la réserve du club, Zinédine Zidane a apprécié. "Ce sont des joueurs d'avenir, ils sont très bons, très sérieux. Le match de Victor Chust a été très solide, il a joué avec du caractère. Antonio Blanco aussi, il a joué hier (samedi) avec la Castilla, l'équipe réserve, et aujourd'hui il a fait une entrée phénoménale. Les espoirs sont toujours là, je me réjouis pour eux", s'est félicité l'entraîneur du Real Madrid face aux médias ibériques, heureux de pouvoir s'appuyer sur un tel vivier.

Prochain rendez-vous en Liga pour le Real Madrid, un déplacement sur la pelouse de Cadix, modeste 13e du championnat. À sept journées du terme de la saison, tout autre résultat qu'une victoire pourrait condamner les chances de défendre le titre remporté l'an dernier. Une chose est sûre, le suspense est aussi présent en Liga !