Real Madrid - Zinédine Zidane : "On va s'améliorer dans le jeu"

L'entraîneur du Real a reconnu que la manière n'avait pas été mise lors de la victoire face à Valladolid (1-0). Une question de temps selon lui...

Après un nul à la maison et un succès laborieux à l'extérieur, le Real Madrid l'a emporté face à Valladolid mercredi soir (1-0), pour le compte de la 4ème journée de la . La victoire du Champion d' est signée d'un but inscrit par Vinicius Junior. Un succès qui satisfait amplement l'entraîneur du club, Zinédine Zidane.

"On n'a pas eu de pré-saison pour se tester"

"Ça me laisse sur un bon sentiment. Ce n'était pas une soirée facile. Le plus important c'est de prendre des points parce qu'on va s'améliorer dans le jeu. On s'agace toujours pas rapport à quelque chose, davantage à cause des pertes de balle dans notre moitié de terrain que les erreurs d'ajustement. La première mi-temps n'a pas été très aboutie. On n'a pas eu de pré-saison pour se tester mais on sait ce que chaque joueur et chaque système va nous apporter", a ainsi déclaré le Français, en conférence de presse.

Face aux médias, Zinédine Zidane a aussi été invité à évoquer la blessure d'Eden Hazard, n'apportant aucune précision supplémentaire quant à son indisponibilité. "C'est musculaire. Sa blessure à la cheville va très bien. Je ne peux pas en dire plus sur sa durée d'indisponibilité. C'était comme une contracture, mais ce n'est pas grand chose. C'est dommage parce qu'il était bien", a regretté l'entraîneur du , avant de se pencher sur la situation de Luka Jovic, dont l'avenir demeure incertain.

"Son avenir ? Je ne peux rien confirmer avant le 5 octobre. C'est un joueur de cet effectif. Je fais les choix et c'est tout. Je ne vais rien annoncer et tout peut se passer. Il est ici et il a joué aujourd'hui", a déclaré le technicien tricolore. Une chose est sûre, les prochains jours promettent d'être agités sur le marché des transferts...