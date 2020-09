PSG, Marseille, Rennes… Quel tirage pour la phase de poules de la Ligue des Champions ?

En marge du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions, zoom sur les meilleures et les pires possibilités pour les clubs français.

Suite aux derniers matches des barrages de la Ligue des Champions, le tableau complet des clubs qualifiés par la phase de poules est désormais connu. On y retrouvera trois clubs français à savoir le PSG, champion de en titre et qui sera dans le chapeau 1, ainsi que l’ (chapeau 4) et le (chapeau 4), pour sa première participation à la C1.

Les quatre chapeaux connus, il est temps de se pencher sur les meilleurs ou les pires tirages possibles pour nos trois clubs français, jeudi (17h).

Tirage potentiel pour le PSG :

Le meilleur tirage : ( ), Olympiacos (Grèce), Ferencvaros

Le pire tirage : ( ) ou ( ), ( ), Borussia Monchengladbach ( )

Tirage potentiel pour l’OM :

Le meilleur tirage : ( ), ( ), (Ukraine)

Le pire tirage : (Allemagne), FC Barcelone (Espagne), Inter Milan (Italie)

Tirage potentiel pour Rennes :

Le meilleur tirage : FC Porto (Portugal), Ajax (Pays-Bas), Dynamo Kiev (Ukraine)

Le pire tirage : Bayern Munich (Allemagne), FC Barcelone (Espagne) ou Manchester City (Angleterre), Inter Milan (Italie)