Real Madrid, Zidane veut son tireur d'élite

Zinedine Zidane veut récupérer son buteur Karim Benzema avant le derby madrilène.

L'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, espère que son tireur d'élite Karim Benzema sera disponible pour revenir de blessure lors de l'énorme derby de LaLiga dimanche contre le leader de l'Atlético Madrid.

Benzema est le meilleur buteur de Madrid cette saison avec 17 buts toutes compétitions confondues, mais a ratél es trois derniers matchs en raison d'un coup.

L'international français n'a pas été de la partie lors du match nul 1-1 de lundi avec la Real Sociedad, qui laisse le club merengue, troisième, à cinq points de l'Atlético après avoir disputé un match de plus.

"Nous espérons qu'il pourra être avec nous, mais nous devons attendre de voir car il ne s'est toujours pas entraîné avec l'équipe", a déclaré Zidane.

"Nous évaluerons la situation demain. Il va bien. La blessure de Karim est bien meilleure et nous allons le surveiller." En l'absence de Benzema, Madrid a récolté deux victoires 1-0 plus le match nul 1-1 avec la Sociedad, et ses prouesses offensives ont manqué.

L'ailier brésilien de 20 ans Vinicius Junior est sorti du banc pour sauver un point pour l'équipe de Zidane contre la Sociedad, marquant à la 89e minute pour son troisième but en championnat de la campagne.

Zidane était d'ailleurs heureux pour Vinicius après l'égalisation face au club basque. "Je suis content qu'il ait marqué le but", a déclaré Zidane. "Nous avons marqué un point et maintenant nous devons avancer. C'est le résultat de son travail acharné et de ses efforts. C'est ce que nous devons tous continuer à faire."

Zidane reste d'ailleurs optimiste quant aux espoirs de titre de Madrid, l'Atlético ayant trébuché lors de récents matches, récoltant huit points sur 15 unités possibles, alors que les Matelassiers ont également été battus par Chelsea en Ligue des champions la semaine dernière.

Attention néamoins à, Barcelone, qui a dépassé Madrid en deuxième position en Liga avec sa victoire 2-0 à Séville samedi.