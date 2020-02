Real Madrid, Zidane plaide pour une prolongation de Sergio Ramos

Zinedine Zidane s'attend à ce que la prolongation de Sergio Ramos au Real Madrid soit une procédure simple.

Le contrat de Sergio Ramos du côté de l'Estadio Santiago Bernabeu devrait expirer en 2021, et le veut éviter de le voir entrer dans la dernière année de son bail.

"Je veux toujours avoir Sergio avec moi", a plaidé de son côté Zidane lors de sa conférence de presse hebdomadaire avant le match contre vendredi.

Le capitaine du Real Madrid tient à jouer pour l' au prochain Euro et aux Jeux Olympiques, et Zidane ne voit aucun problème à cela. "Bien sûr qu'il devrait y aller. S'il veut le faire , je le soutiendrai. C'est toujours bien de jouer pour votre pays."

Le Real Madrid affrontera en la semaine prochaine et bien que Zidane puisse faire tourner, Ramos est fort peu susceptible d'être reposé car il n'a jamais été nommé remplaçant sous le règne de Zizou : "C'est notre capitaine", a déclaré le Français.

"C'est notre leader et c'est une référence pour nous. Je ne suis pas intéressé par le fait de le voir sur le banc." Pour le moment, le coach du Real Madrid se dit concentré sur Levante. "Nous travaillons comme nous le faisons toujours", a-t-il déclaré. Nous sommes concentrés sur le match et nous nous donnerons à 100%. Nous contrôlons ce que nous allons faire sur le terrain." Eden Hazard est à nouveau en pleine forme, mais Zidane insiste sur le fait qu'il n'y a pas de plan spécifique pour gérer le retour du Belge. "Il n'y a pas de plan avec lui.

Il a eu deux ou trois semaines d'entraînement intensif, faisant des travaux physiques et techniques. Il est prêt et il veut jouer dans ce dernier tronçon de la saison." Levante est plutôt bon à domicile cette saison, et le match ne sera pas de tout repos le Real Madrid à Valence. "Sur leurs 29 points, ils en ont récolté 20 à domicile", a analysé ZZ.

"Cela montre le genre de match auquel nous devrons faire face. Ce sera compliqué et difficile, et nous devrons être prêts à bien jouer."