Real Madrid, Zidane : "Ici, je suis chez moi"

Après le succès contre le Celta Vigo, Zinedine Zidane s'est encore réjoui de l'opportunité qui lui a été offerte de coacher une deuxième fois le Real.

Zinedine Zidane a dirigé ce samedi son premier match de sa deuxième aventure avec le . Cinq jours après avoir été rappelé à la rescousse par Florentino Perez, le coach français a guidé les siens vers une victoire convaincante contre le Celta en championnat. Un retour gagnant qu'il a parfaitement apprécié, et avec l'espoir que cela soit le point de départ d'une nouvelle ère glorieuse.

"Il n'y a pas grand-chose qui a changé (entre mai et aujourd'hui), a-t-il confié au micro de BeIn Sports après le match. J'ai retrouvé vite mes habitudes. Et aussi une équipe qui a envie de bien terminer cette saison. On peut parler d'une saison compliquée, car il n'y a pas de trophées, mais y a eu du bon aussi. Il ne faut pas tout jeter. Et se dire qu'il faut accepter parfois d'être en-dessous. Mais en même temps, il reste 10 matches. Il faut bien terminer la saison, et c'est tout. Aujourd'hui, c'était une victoire méritée, même si on n'a pas bien débuté".

"Je sais que je peux faire du bon travail ici"

Quand on lui a fait remarquer ensuite qu'avec son retour sur le banc, le Real baigne de nouveau dans un climat serein et apaisé, Zidane a émis une objection. "Je ne sais pas si tout est tranquille dans ce club. Mais en même temps, on aime ça. On aime cette adrénaline. On est tous des compétiteurs. Les gens sont venus aujourd'hui et ils ont envie de retrouver leurs joueurs. Ça s'est bien passé. Et les joueurs ont répondu présent".

Enfin, le coach triple champion d'Europe est aussi revenu sur les conditions dans lesquelles son retour s'est fait. Il a confirmé avoir reçu un appel de Florentino Perez dès le lendemain de l'élimination en Ligue des Champions. "Ça c'est fait naturellement avec Florentino Perez. Il m'a appelé le lendemain du match contre l' . Ça s'est fait en trois jours. Mes adjoints étaient tous ok, et ils sont toujours partants. Je reviens naturellement. Je me suis reposé. Et ici, je suis chez moi. Je sais que je peux faire du bon travail ici".