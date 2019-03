Real Madrid-Cela Vigo 2-0 le Real de Zidane se relève grâce à Isco et Bale

Le Real Madrid a retrouvé de l'allant à domicile avec un succès 2-0 pour célébrer le retour de Zidane. Isco et Bale ont marqué.

Ce match marquait le retour de Zinedine Zidane aux manettes au . Et comme un symbole, c'est Isco, mis au ban et ostracisé par Santiago Solari, qui a délivré le Real Madrid à l'heure de jeu.

Ce match marquait aussi le retour de Keylor Navas dans les cages du Real au détriment de Courtois. Et le portier merengue a été sollicité dès le quart d'heure de jeu. Wesley Hoedt centre fort en direction du but merengue depuis le flanc droit. Son service, dévié par Ramos, parvient à Maxi Gomez qui reprend et Navas réalise un superbe arrêt pour sortir le ballon sous sa transversale.

Le Real de Zizou rétorquera 15 minutes plus tard, quand Asensio cherche Benzema dans la surface adverse. Ce dernier ne peut placer sa reprise, mais Gareth Bale a bien suivi et sa tentative du gauche touche la barre. Ruben Blanco doit ensuite intervenir sur une tentative de Marcelo suite à une montée du Brésilien, mais rien ne sera marqué avant la pause.

Le Real trouvera la faille à l'heure de jeu, Asensio offre un bon ballon à Benzema sur la gauche. Ce dernier trouve Isco en retrait et Kevin Vazquez ne peut intervenir devant la reprise de l'Andalou.1-0. Le Real est lancé et en profite pour prendre le large à 13 minutes de la fin, avec Gareth Bale, très décrié cette saison, qui profite d'un service de Marcelo pour tromper Ruben Blanco du droit.

2-0, score final, le Real s'offre un clean sheet et retrouve un peu d'âme avec le retour de ZZ. Le banni Isco et le très critiqué Bale ont brillé. Comme un symbole.