Real Madrid, Zidane évoque le recrutement

​ Zinedine Zidane pense que le Real Madrid a reçu à juste titre un penalty dans les derniers instants de sa victoire contre le Real Betis.

L'arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea a sifflé Marc Bartra a été accusé d'avoir manipulé le ballon de la main dans la surface.

"Il y a un arbitre et ils ont analysé sa décision", a déclaré Zidane en conférence de presse. "Je pense que ce qui s'est passé est juste. [L'arbitre] est le responsable. Je ne m'implique jamais avec les arbitres et je ne vais pas le faire aujourd'hui. Le plus important est le match que nous avons joué. Nous avons tout donné. Ce fut un match difficile contre une équipe qui avait remporté deux matchs. Nous sommes heureux, satisfaits du travail accompli. Nous avons souffert et avons obtenu les trois points."

Thibaut Courtois a joué un rôle clé en aidant les merengue à rester dans le match. "Il a été [décisif], comme dans de nombreux matches récemment", a ajouté Zidane.

"La a également eu une occasion claire [le week-end dernier] et il nous a sauvés. Aujourd'hui, c'est arrivé à nouveau. Nous savons ce qu'il peut faire et j'aime aussi ce qu'il fait avec le ballon, en jouant de l'arrière. Je suis content de son jeu et de la façon dont les choses se sont passées pour l'équipe."

Zidane a pris la décision surprise de lancer Luka Jovic aux côtés de Karim Benzema. "Je cherchais à jouer dans la moitié de terrain adverse avec une stratégie différente", a expliqué le coach du . «Nous pouvons jouer de différentes manières et c'est l'une d'entre elles, avec deux attaquants. Nous pouvons être satisfaits du match, avec les trois points."

Concernant une éventuelle activité de transfert avant la date limite du 5 octobre, Zidane est resté évasif. "Je suis content de l'équipe que j'ai", a-t-il déclaré. "Nous sommes ce que nous sommes et nous allons essayer de faire une bonne saison."