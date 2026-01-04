Real Madrid : Xabi Alonso totalement cash sur Endrick

Le Brésilien avait très peu joué sous les ordres d'Alonso, ne disputant que trois matchs depuis son retour de blessure mi-septembre.

Plus tôt dans la semaine, il avait été rapporté qu'Alonso aurait souhaité recruter un milieu de terrain lors du mercato hivernal, un besoin que les Merengues semblent anticiper pour l'été. Cependant, fidèle à ses habitudes, le Real Madrid ne devrait pas être actif en janvier. La réponse d'Alonso semble d'ailleurs le confirmer.

« Nous devons toujours rester vigilants, mais nous sommes satisfaits de notre effectif. Nous serons attentifs aux opportunités qui pourraient se présenter. »

Le seul transfert déjà réalisé est celui d'Endrick, prêté à Lyon jusqu'à la fin de la saison. Alonso s'est dit satisfait de cette opération.

« À ce stade de sa carrière, Endrick a besoin de jouer, et je comprends sa décision et pourquoi le club a investi dans son développement et son expérience en Ligue 1. Le Real Madrid gère très bien les joueurs qui quittent l'équipe pour progresser et y revenir ensuite. »

Avec la blessure de Kylian Mbappé, certains se sont demandés si le transfert n'aurait pas été reporté jusqu'au retour du Français. Alonso ne disposera que de Gonzalo Garcia comme numéro neuf de métier pour la Supercoupe d'Espagne, même si Vinicius Junior et Rodrygo Goes ont déjà évolué à ce poste.

« Nous devons nous concentrer non seulement sur le court terme, mais aussi sur le moyen terme et sur le déroulement des négociations. La décision est prise et irrévocable. Nous aborderons la Supercoupe avec une grande confiance en nos joueurs. »