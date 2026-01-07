Real Madrid : Xabi Alonso face au match de sa vie

Les Merengues affrontent l'Atlético Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne jeudi soir à Djeddah, en Arabie saoudite. En cas de qualification, ils resteront sur place jusqu'à dimanche pour la finale contre l'Athletic Club ou Barcelone, une compétition qui influencera les décisions de la direction du club.

L'entraîneur Xabi Alonso est sous pression depuis un mois suite à une baisse de régime après le Clasico. Le technicien basque semble avoir apaisé les tensions au sein du vestiaire, après plusieurs articles affirmant que certains joueurs vedettes étaient mécontents de son coaching. Cependant, les résultats et les performances ne se sont pas améliorés de manière significative, malgré une série de quatre victoires consécutives.

On suppose depuis un certain temps qu'Alonso aura jusqu'à la Supercoupe pour redresser la situation sur le terrain, et cela reste d'actualité. Selon Diario AS, Alonso est conscient que ce tournoi représente un ultimatum pour son avenir. Un échec, que ce soit par la victoire ou des performances décevantes, pourrait entraîner son limogeage.

Au sein du club, il est admis que les blessures ont handicapé Alonso et son prédécesseur, Carlo Ancelotti, et une enquête est en cours pour trouver une solution. L'ancien médecin du club, Niko Mihic, a été rappelé cette semaine dans un rôle de supervision afin de collaborer à nouveau avec le département médical.

L'un des principaux facteurs ayant motivé le retour de Mihic est la gestion de la blessure de Kylian Mbappé. L'attaquant français souffrirait d'un problème au genou depuis près d'un mois, mais a été déclaré forfait pour deux à trois semaines la semaine dernière, après avoir joué malgré la douleur. Alonso sera donc privé de son joueur le plus performant pour les matchs les plus importants de la saison.