Real Madrid : Vinicius revient sur sa carrière

Vinicius a admis que le match de mercredi serait l'un des plus importants de sa carrière et a été sincère quant à sa volonté de renverser la situation contre vents et marées. A la question de savoir s'il a signé au Real Madrid pour des nuits comme celle de demain, Vinicius a acquiescé.

Vinicius a hâte de défier le PSG

"Complètement. J'ai vécu de nombreuses soirées de Ligue des champions avec le Real Madrid, mais si vous regardez de près mon histoire, celle-ci sera la plus importante. Il y a eu de belles nuits pour moi, mais certaines d'entre elles étaient dans le Di Stefano [stade du terrain d'entraînement] sans foule."

Bien sûr, l'un des thèmes clés était le match en lui-même et la manière dont le Real Madrid parvient à le renverser.

"Le soutien de notre peuple sera l'une des clés, comme s'il s'agissait d'une partie de la tactique ou d'un autre joueur. Le PSG est une équipe fantastique et si nous voulons revenir, je devrai être deux fois plus performant, Karim [Benzema] aussi, Luka [Modric] aussi... Il ne suffira pas de faire un bon match. Nous devrons être plus que bons".

Vinicius est sans aucun doute dans le moment le plus doux de sa carrière et se trouve actuellement co-deuxième dans la course au Pichichi derrière Benzema. Interrogé sur l'impact du manager Carlo Ancelotti, Vinicius a souligné le côté mental du jeu.

"Il me donne beaucoup de conseils et celui d'être calme au moment de décider de la meilleure option a été l'un des plus importants. Je ne pensais pas qu'il était possible de combiner ma vitesse et ce calme, mais le patron m'apprend que c'est possible."