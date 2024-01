Real Madrid : Vinicius, l'excellente nouvelle

Le Real Madrid a bénéficié du retour de blessure de Vinicius Junior avant son premier match de Liga de l'année 2024 contre le Real Majorque.

Carlo Ancelotti a titularisé Vinicius dans l'équipe du Real Madrid pour le match de mercredi contre le Real Majorque. L'international brésilien est de retour dans l'équipe pour la première fois depuis sa déchirure aux ischio-jambiers en novembre. Vinicius devait initialement être absent pendant 10 semaines, mais il est revenu plus tôt que prévu, ce qui est une bonne nouvelle pour les Blancos.

Les supporters du Real Madrid seront ravis de voir Vinicius reprendre du service alors que l'équipe d'Ancelotti vise le titre en 2024. L'équipe débute l'année en tête de la Liga, mais à égalité de points avec la surprenante équipe de Gérone. Vinicius est un joueur clé pour les Blancos et viendra renforcer leur menace offensive aux côtés de Jude Bellingham et Rodrygo. Il a inscrit six buts et délivré trois passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison et tentera d'améliorer son score, en commençant par le match contre Majorque mercredi.

Le Real Madrid n'a perdu aucun de ses 18 derniers matches à domicile, toutes compétitions confondues, et s'il restait invaincu contre Majorque, il égalerait sa meilleure série à domicile sous la direction de Carlo Ancelotti (19 entre avril 2022 et février 2023).

Les Madrilènes affronteront Arandina, un club de quatrième division, en Copa del Rey, puis se rendront en Arabie saoudite pour disputer la Supercoupe d'Espagne et affronter l'Atlético de Madrid en demi-finale.