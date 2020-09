Real Madrid, Vinicius Jr : "Nous allons nous battre pour la Liga, la Copa Del Rey et la Ligue des champions"

L'ailier brésilien veut se préparer au mieux pour la saison à venir. Ce dernier ambitionne de remporter tous les trophées.

Champion d' en titre, le a un titre à défendre cette saison et compte bien profiter de l'imbroglio en interne au pour ajouter un nouveau championnat à sa collection. Mais les Merengue auront également à coeur de briller sur la scène européenne. Le Real Madrid a "déçu" en avec une élimination brutale dès les huitièmes de finale de la compétition face au de Pep Guardiola.

Habitué à briller sur la scène européenne, le Real Madrid, recordman du nombre de titres dans la compétition, voudra remettre la main sur son trophée favori, même si ce ne sera pas chose aisée. En réalité, lorsqu'on joue au Real Madrid, il faut aborder la saison dans l'optique de tout gagner afin de faire plaisir aux exigeants supporters de la capitale espagnole. Vinicius Junior l'a bien compris et l'a fait savoir au micro de la chaîne du club.

"Gagner chaque match"

"L'objectif de la saison ? C'est toujours le même, tout gagner. De mettre le Real Madrid à la meilleure position possible, c'est à dire être le premier partout. Nous allons nous battre fortement pour remporter la , la Copa del Rey et aussi la Ligue des champions. Les joueurs du Real Madrid sont toujours concentrés sur ça. Nous avons envie de continuer comme cela, et de gagner chaque match que nous allons jouer", a indiqué le Brésilien.

Vinicius Junior a également fait un point sur la pré-saison du Real Madrid qui a débuté il y a quelques jours afin d'aborder la reprise en pleine forme : "Nous avons tous travaillé à domicile et c'est un peu plus facile. Nous devons souffrir maintenant pour gagner plus tard dans la saison. Nous savons que c'est important. Grégory Dupont a toujours de très bonnes idées pour que nous soyons bien physiquement car avec le ballon nous allons jouer très bien".

Je me sens très bien, j'ai travaillé à la maison aussi, quelques jours avant de revenir travailler ici. Je suis toujours très concentré quand je reviens à l'entraînement pour effectuer la pré-saison, je sais que c'est la période la plus importante de la saison, pour être prêt pour toute la saison. Il faut travailler beaucoup pour ne pas avoir de blessure durant la saison", a ajouté l'ailier brésilien du Real Madrid.