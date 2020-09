Luka Modric rêve de terminer sa carrière au Real Madrid

Le milieu de terrain croate, qui évolue au Bernabeu depuis 2012, espère rester au Real Madrid jusqu'au moment de prendre sa retraite.

Luka Modric est entré dans sa dernière année de contrat au , même s'il est vrai que le rêve du footballeur est de renouveler et de terminer sa carrière au sein du club de la Concha Espina. Cela a été confirmé dans un entretien avec l'AFP, dans lequel il passe en revue l'ensemble de sa carrière.

"A mon âge, on ne fait pas de grands projets. Il me reste encore une saison et je veux tout donner pour gagner quelque chose. Ce serait formidable de terminer ma carrière au Real Madrid, mais ce n'est pas ma décision, mais celle du Real Madrid. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont terminé leur carrière ici, juste quelques-uns, mais je veux jouer pendant plus d'années. Je veux montrer que je peux bien jouer et si ce n'est pas à Madrid, j'envisagerai d'autres options", a-t-il déclaré.

Pour le reste de sa carrière, Luka ne voulait pas oublier ses origines et combien la guerre des Balkans a été dure pour lui dans son enfance. "Je me souviens de la peur. Nous jouions au football et les alarmes sonnaient. C'était normal. Le ballon était avec moi tout le temps. Quand je suis arrivé au refuge, je l'ai pris avec moi et j'y ai joué avec mes amis, avec tout le monde. J'ai organisé des matchs. Pour moi, le ballon était tout. J'ai cassé beaucoup de vitres à l'hôtel et dans les voitures des gens et tout le monde en avait marre de moi. Mon père a dû le payer et c'était cher."

Il voulait aussi se rappeler que les débuts n'ont pas été faciles et se rappelle les critiques sévères qu'il a reçues pendant cette saison. "Je me souviens de cette enquête après ma première année à Madrid et ce n'était pas joli à l'époque, mais je croyais en mes chances. Je savais que j'allais montrer que j'étais un joueur du Real Madrid."

Et votre avenir avec l'équipe nationale ? Modric est sûr qu'il ira à l'Euro si rien d'étrange ne se produit, mais il laisse de nombreux doutes quant à la . "Je ne peux encore rien dire sur la Coupe du monde. Le Championnat d'Europe je le ferai. Le , nous verrons."