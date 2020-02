Real Madrid, Vinicius Jr : "Je n'ai jamais pensé à partir"

L'ailier brésilien assure qu'il n'a jamais pensé à quitter les Merengue malgré son manque de temps de jeu et a évoqué l'apport de Zidane sur son jeu.

Vinicius Junior n'est pas aussi étincelant que la saison dernière. Devenu titulaire indiscutable lors de la seconde partie de saison l'an dernier, le Brésilien a vu son temps de jeu nettement réduit avec le retour de Zinedine Zidane sur le banc du et l'arrivée de plusieurs concurrents en attaque. À tel point que des rumeurs concernant un départ du jeune brésilien ont été avancé par la presse espagnole. Dans une interview accordée à Esporte Interativo, Vinicius Junior a réagi aux rumeurs de transferts le concernant. L'attaquant du Real Madrid a assuré qu'il n'a jamais pensé à quitter les Merengue, même pour un prêt de six mois, et reste confiant sur ses chances d'avoir du temps de jeu.

"Je n'ai pas pensé à partir. Cela ne m'a pas traversé la tête et je sais que dans le football, tout change à chaque minute du jeu, il faut toujours être calme. Parfois tu sors et dans ta tête tu veux changer de club et au milieu d'une saison c'est toujours assez compliqué. Je n'ai jamais pensé ça. J'ai toujours pensé à rester ici, à faire de mon mieux et à rejouer avec les meilleurs joueurs du monde. Je pense que ce soit mieux de partir dans un autre club, le niveau d'entraînement et en match diminuera un peu", a indiqué l'attaquant brésilien.

Vinicius Junior a évoqué l'apport de Zidane sur son jeu et sa relation avec le Français : "Je pense que c'est très difficile même si nous avons beaucoup de joueurs ici. Il me donne toujours confiance pour avoir la tranquillité d'esprit et être bien dans ma tête chaque fois que le moment vient. Dans le jeu, il me dit toujours de marquer. Il m'a beaucoup aidé. Il fait confiance à tous les joueurs et si un autre joueur ne se fait pas confiance, vous pouvez voir qu'il le change toujours, il ne joue jamais avec la même équipe. Zidane parle beaucoup avec les joueurs. Cela me donne confiance afin que je sois prêt le moment venu, quand vient le match. J’ai l’esprit tranquille. Cela aide tous les joueurs à avoir confiance et à prendre les meilleures décisions pendant le match".

Vinicius s'inspire de Sterling

"Zinedine Zidane utilise les vidéos pour montrer ce que les joueurs ont fait de bien ou de mal après un match, et certaines choses que nous devrions améliorer. Cela a très bien fonctionné pour le marquage en ce qui me concerne. J’ai pu aider l’équipe, et l’équipe m’a aidé en retour. Cette année, nous encaissons moins de buts que les autres équipes du championnat, donc je pense que ça marche", a ajouté l'ailier du Real Madrid.

L'ailier du Real Madrid s'est défendu concernant les critiques sur ses statistiques et son faible nombre de buts marqués : "Dans le football en jeunes, j'ai marqué beaucoup de buts et ici, dans le football professionnel, je suis plus loin du but et cela devient un peu compliqué, mais j'ai 19 ans. Je m'améliore avec l'aide des joueurs les plus expérimentés qui marquent beaucoup et m'aident toujours à avoir l'esprit tranquille".

"Je vient de loin comme Sterling, un exemple qui à mon âge faisait la même chose. Il n'a pas marqué autant de buts et cette saison, je pense qu'il a marqué 15 ou 16 buts et à chaque fois il s'améliore par rapport à la saison précédente. Je sais qu'à un moment donné, les buts arriveront. Zidane m'accompagne à l'entraînement et m'aide à améliorer la finition et les mouvements lors du tir. Avec un entraîneur qui a déjà joué, c'est plus facile. Cela m'aide beaucoup sur et en dehors du terrain", a conclu Vinicius Junior.