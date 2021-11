Real Madrid : Vinicius clame son envie de jouer avec Mbappé

Étincelant à Madrid ces dernières semaines, Vinicius a fait du pied à Kylian Mbappé... qu'il espère voir débarquer au Real très prochainement.

Auteur de 7 buts en 11 matches de Liga disputés cette saison, Vinicius Junior est l'une des attractions de cette fin d'année. Seulement âgé de 21 ans, l'international brésilien enchaine les performances de grande classe avec le Real Madrid chaque week-end, et pourrait donc voir son contrat revalorisé prochainement par sa direction.



Encore très jeune, Vinicius Junior incarne le présent et le futur du club de la capitale espagnole, qui compte sur lui sur le long terme. De plus en plus décisif, il n'hésite jamais à prendre ses responsabilités dans les médias, lui qui s'est forgé un caractère dans les critiques. Dans un entretien accordé à Esporte Interativo, l'ailier est notamment revenu sur ses débuts difficiles en Espagne, mais a aussi et surtout évoqué le cas de Kylian Mbappé, qui pourrait venir le rejoindre à Madrid durant les prochains mois.

"Mbappé représente la nouvelle génération"

Et visiblement, l'idée d'évoluer avec l'attaquant français n'est pas pour lui déplaire, bien au contraire. "Tous les joueurs veulent jouer avec Mbappé. C'est un grand joueur, comme l'étaient Cristiano et Messi. Il représente la nouvelle génération qui est là pour rester pendant de nombreuses années", a confié Vinicius Junior, fan.

Le Brésilien a aussi évoqué ses difficultés et sa relation positive avec son entraîneur Carlo Ancelotti. "La pression sur moi quand j'ai signé au Real Madrid était énorme. Je n'avais jamais vu quelque chose de pareil avec quelqu'un de si jeune. Peut-être parce que j'étais un joueur qui avait coûté si cher…", s'est interrogé l'auriverde.

"Carlo Ancelotti me demande toujours de rester concentré. Parfois, je perds un peu ma concentration et il me le rappelle car il sait que je suis important pour l'équipe quand je suis concentré. Contre le Shakhtar, après une action, il m'a dit 'si tu recommence, je te remplace'", a enfin raconté l'ailier. Une exigence qui s'avère payante !