Hocine Harzoune

Real Madrid ; Vinicius a faim

L'ailier du Real Madrid, Vinicius Jr, a lancé un appel à la mobilisation avant la Supercoupe d'Espagne, insistant sur le fait qu'une victoire en Arabie saoudite pourrait redéfinir le cours de leur saison.

Avec Kylian Mbappé blessé et indisponible, le Brésilien est prêt à assumer les responsabilités face à l'Atlético Madrid, convaincu que soulever le trophée « changerait complètement la dynamique » d'une saison mouvementée sous la direction de Xabi Alonso.

Une chance de relancer la machine

Vinicius Jr estime que la Supercoupe d'Espagne offre au Real Madrid l'opportunité idéale de repartir à zéro après une saison en dents de scie. S'exprimant avant la demi-finale cruciale contre l'Atlético Madrid à Djeddah, l'attaquant brésilien a souligné l'importance psychologique de la compétition.

Pour les Merengues, ce déplacement en Arabie saoudite représente bien plus qu'une simple quête de trophée ; c'est l'occasion de faire taire les sceptiques après des mois difficiles. Sous la houlette de Xabi Alonso, le Real Madrid a peiné à trouver la régularité, permettant au FC Barcelone de prendre quatre points d'avance en tête de la Liga. Cependant, Vinicius est convaincu qu'une bonne performance au Moyen-Orient peut servir de catalyseur pour la suite de la saison.

« L'équipe est soudée et consciente de l'enjeu de ce match, car nous savons que si nous venons en Arabie Saoudite et que nous y jouons deux bons matchs, cela changera complètement la dynamique de la saison », a déclaré Vinicius.

Un adversaire bien connu se dresse sur le chemin du Real Madrid. La demi-finale contre l'Atlético Madrid de Diego Simeone est lourde de conséquences. C'est face aux Colchoneros, au Metropolitano, en début de saison, que l'équipe d'Alonso a subi une humiliante défaite 5-2, un résultat qui a marqué un tournant dans les attentes et a accru la pression sur l'entraîneur basque.

Vinicus a reconnu la difficulté de la tâche qui l'attend, soulignant la nécessité d'une concentration absolue face à une équipe qui a déjà mis en lumière les faiblesses du Real Madrid cette saison.

« Il faut de l’envie et de l’engagement, car nous savons que le derby est toujours très compliqué, que les buts se jouent sur des détails et nous devons nous concentrer là-dessus car nous l’avons déjà joué et nous savons comment procéder », a expliqué le Brésilien via la chaîne officielle du club.

