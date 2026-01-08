Real Madrid ; Vinicius a faim

Avec Kylian Mbappé blessé et indisponible, le Brésilien est prêt à assumer les responsabilités face à l'Atlético Madrid, convaincu que soulever le trophée « changerait complètement la dynamique » d'une saison mouvementée sous la direction de Xabi Alonso.

Une chance de relancer la machine

Vinicius Jr estime que la Supercoupe d'Espagne offre au Real Madrid l'opportunité idéale de repartir à zéro après une saison en dents de scie. S'exprimant avant la demi-finale cruciale contre l'Atlético Madrid à Djeddah, l'attaquant brésilien a souligné l'importance psychologique de la compétition.

Pour les Merengues, ce déplacement en Arabie saoudite représente bien plus qu'une simple quête de trophée ; c'est l'occasion de faire taire les sceptiques après des mois difficiles. Sous la houlette de Xabi Alonso, le Real Madrid a peiné à trouver la régularité, permettant au FC Barcelone de prendre quatre points d'avance en tête de la Liga. Cependant, Vinicius est convaincu qu'une bonne performance au Moyen-Orient peut servir de catalyseur pour la suite de la saison.

« L'équipe est soudée et consciente de l'enjeu de ce match, car nous savons que si nous venons en Arabie Saoudite et que nous y jouons deux bons matchs, cela changera complètement la dynamique de la saison », a déclaré Vinicius.

Un adversaire bien connu se dresse sur le chemin du Real Madrid. La demi-finale contre l'Atlético Madrid de Diego Simeone est lourde de conséquences. C'est face aux Colchoneros, au Metropolitano, en début de saison, que l'équipe d'Alonso a subi une humiliante défaite 5-2, un résultat qui a marqué un tournant dans les attentes et a accru la pression sur l'entraîneur basque.

Vinicus a reconnu la difficulté de la tâche qui l'attend, soulignant la nécessité d'une concentration absolue face à une équipe qui a déjà mis en lumière les faiblesses du Real Madrid cette saison.

« Il faut de l’envie et de l’engagement, car nous savons que le derby est toujours très compliqué, que les buts se jouent sur des détails et nous devons nous concentrer là-dessus car nous l’avons déjà joué et nous savons comment procéder », a expliqué le Brésilien via la chaîne officielle du club.